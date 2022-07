Cómo utilizar emojis en la comunicación empresarial

GRÁFICO - Pequeños símbolos con gran efecto: en el trabajo es converniente medir con cuidado cuáles se aplican a la comunicación digital, para no errar el mensaje deseado. Foto: dpa-infografik GmbH/dpa

A más tardar desde la pandemia de coronavirus y el auge del trabajo remoto, la comunicación digital con colegas y jefes es, para muchos, parte del día a día. También los emojis han ganado protagonismo en el lenguaje empresarial. Estos pictogramas están pensados para ayudar a amplificar las emociones, deseos o comentarios en los programas de mensajería y chat internos de la empresa y así sustituir en parte las expresiones faciales y los gestos. Mientras que estos últimos son un comportamiento natural, la incorporación de los emojis es todo un desafío, ya que a menudo es difícil dosificar su uso. Un estudio publicado en marzo de 2022 por la prestigiosa institución israelí Coller School of Management, de la ciudad de Tel Aviv, muestra que el uso de emojis e imágenes en correos electrónicos y chats puede hacer que una persona parezca menos convincente e influyente. En un experimento, el grupo de investigación constató que se atribuye más poder a las personas que son capaces de articularse suficientemente de forma verbal y que pueden prescindir del apoyo visual a través de los emojis. "Las investigaciones demuestran que los mensajes visuales suelen interpretarse como una señal de deseo de proximidad social", explica la coautora del estudio, Elinor Amit. De acuerdo a esto, las personas menos poderosas desean más cercanía social que las más influyentes. ¿Significa esto que las personas que quieren manifestar poder deberían prescindir de los emojis? La consultora profesional Anne Forster-Berger no es tan estricta en su opinión, y afirma que las personas que ocupan puestos directivos, en particular, no parecen más débiles solo porque utilicen emojis: "Creo que, en todo caso, parecen más accesibles", asevera Forster-Berger. El experto en comunicación Peter Rach también señala los aspectos positivos de los pequeños iconos: "En un chat virtual, no se ven mi postura y mis expresiones faciales. Un emoji ayuda a transportar la información", explica Rach. Sin embargo, Forster-Berger acota que existe un cierto riesgo de que los distintos emojis puedan dar lugar a malentendidos. "No todas las funciones de un emoji o smiley son conocidas por la gente", especifica. Por lo tanto, la regla de oro es: incluso en el mundo digital, hay una diferencia entre las conversaciones casuales con los colegas y las conversaciones oficiales entre la dirección de la empresa y los empleados. En el contexto de conversaciones más complejas, Forster-Berger no ve que los emojis tengan un futuro. De todos modos, en muchas empresas se mantiene deliberadamente una cierta distancia, señala Rach, por lo que siempre hay que preguntarse: ¿a qué distancia está mi jefe? "Depende sobre todo del medio a través del cual se produce la comunicación", aduce el experto. ¿Es un medio más bien conservador como el correo electrónico clásico o un servicio de mensajería como Slack o Microsoft Teams? Además, el uso de los emojis es en parte una cuestión de edad. No todas las generaciones del mercado laboral han crecido con los chats, los servicios de mensajería y los emojis, y se mueven en el terreno de los símbolos con la misma despreocupación que los empleados más jóvenes. "El uso de los emojis solo despegó realmente con el uso de los teléfonos inteligentes", puntualiza Forster-Berger. En última instancia, lo que es apropiado debe decidirse según la situación. El experto en comunicación Peter Rach explica: "El significado de un comentario se origina en el receptor". Por esta razón, añade, cada uno tendrá que decidir por sí mismo cuánta seriedad o diversión es apropiada para cada situación. dpa