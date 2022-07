Los Simple Minds inundan La Magdalena con cuatro décadas de música

Santander, 26 jul. Con un puño arriba por "Don’t you (forget about me)", los coros de "Alive and kicking" o la emoción de "Belfast Child" los Simple Minds inundan La Magdalena haciendo un repaso a sus cuatro décadas de música.

"Santander, a ver esas manos", ha exclamado al inicio del concierto el escocés Jim Kerr, vocalista de la banda, quien a sus 63 años sigue mostrando su energía en el escenario, con una cuidada voz acompañada por los ritmos vibrantes de su banda.

La fuerza de la batería, los sonidos synth de este grupo, pionero en esta forma de hacer música, los coros y la voz combinada de Kerr junto a Sarah Brown han mantenido al público dentro de un "show" de rock clásico, que ha protagonizado la segunda jornada del festival Magdalena en Vivo, en Santander.

Esta fuerza se ha plasmado en un "romántico" comienzo, con "Act of Love", uno de sus últimos trabajos en los que la banda ha demostrado que les queda cuerda para rato y al que ha seguido la más clásica "Love song", que ha lanzado a Kerr al suelo al ritmo de la batería y bajo el juego de luces y pantallas de la banda escocesa.

Tras una más relajada "The king is white", el bajo de Ged Grimes ha transportado a 1984 al público de La Magdalena, en su mayoría de mediana edad y que ha sacado sus palmas para acompañar a "Waterfront".

Y frente al mar de la Bahía de Santander, de celebración por la Semana Grande de la ciudad, la fuerza de la voz de Sarah Brown ha irrumpido por primera vez en la campa junto al synth para "Book of brilliant".

Mano a mano con Kerr, Brown ha recordado con "Mandela Day" al dirigente sudafricano, fallecido en 2013, y el repaso a sus 60 millones de discos vendidos ha llegado a "Once upon a time", canción que lleva el nombre de uno de sus álbumes más reconocidos.

Y llegando a la medianoche, "Belfast child" se ha erigido como el momento más emotivo de la velada, con la voz de Jim Kerr sobresaliendo por primera vez por encima de su banda, dando paso a la mítica instrumental de uno de los grandes temas de la banda escocesa.

El propio Kerr, haciendo volar el micrófono por encima de su cabeza ha dado la bienvenida a la noventera "She’s a river", que ha culminado con el tremendo solo de batería de Cherisse Osei, quien se ha llevado los "oés" del público y la mayor ovación de la noche.

Tras este reconocimiento por parte de la Campa a Osei, Simple Minds, que solo conserva a dos miembros de su formación original (el cantante Jim Kerr y el guitarrista Charlie Burchill) han mantenido al público arriba con uno de sus temas clásicos en directo, "Someone somewhere", una canción sobre el verano que ha dado paso al invierno luminoso de "See the lights".

Esas luces han traído el tema más famoso de la banda, "Don't you (forget about me)", la canción más cantada y en la que La Magdalena se ha acordado del "Club de los cinco" puño arriba y coreando el ritmo de la canción durante varios minutos, con un Kerr perplejo. "Alguno ha estado practicando en la ducha", ha bromeado el escocés.

Tras asegurar irse con "New gold dream" y un juego de luces brillante y dorado, la banda escocesa ha entrado en la fase final del concierto con "Speed your love", asegurando que "no se querían ir a casa".

"No queremos ir a casa, llevamos dos años en casa", ha dicho Jim Kerr, quien no podía dejar regresar a sus hogares al público sin escuchar y corear "Alive and kicking", otro de sus temas más reconocidos y cantados por la Campa.

Ya con el público entregado, la banda ha dicho adiós a Santander con "Sanctify yourself", no sin antes prometer que todavía les queda mucha música encima y que "volverán" a la capital cántabra.

Pablo Ayerbe Caselles