La surcoreana LGES busca plantas de baterías para vehículos eléctricos en Europa y Asia

FOTO DE ARCHIVO: Una persona pasa delante del logotipo de LG Energy Solution en su edificio de oficinas en Seúl, Corea del Sur, el 23 de noviembre de 2021. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

Por Heekyong Yang y Jihoon Lee

SEÚL, 27 jul (Reuters) - El proveedor de Tesla, LG Energy Solution Ltd (LGES), dijo el miércoles que estaba buscando centros de producción de baterías en Europa y Asia fuera de China, donde los confinamientos de COVID-19 de ese país y el aumento de los costes de los insumos dejaron el beneficio trimestral por debajo de las estimaciones del mercado.

La empresa surcoreana, que suministra baterías para vehículos eléctricos (EV) a los fabricantes de automóviles, incluyendo General Motors Co, Ford Motor Co y Volkswagen AG, dijo que estaba respondiendo a la creciente demanda en Europa para las baterías cilíndricas, el tipo utilizado por Lucid y Tesla Inc.

"Con la disminución de la escasez de chips y los planes de los clientes de automóviles de lanzar nuevos modelos, así como la sólida demanda de vehículos eléctricos entre los clientes, esperamos una sólida demanda de baterías para vehículos eléctricos en bolsa y cilíndricas en la segunda mitad de este año", dijo el director financiero Lee Chang Sil en una conferencia telefónica posterior a los resultados.

Los analistas están divididos sobre cómo será la demanda de vehículos eléctricos, ya que la inflación y los tipos de interés aumentan, mientras que las cadenas de suministro atascadas y las medidas de contención COVID-19 de China perjudican la producción.

No obstante, algunos analistas afirman que las ventas de vehículos eléctricos premium tardarán un año más en ralentizarse y repercutir en las ventas de baterías, ya que la oferta es escasa debido a la demanda acumulada.

(1 dólar = 1.314,1100 won)

