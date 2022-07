El filme mexicano "Enfermo amor" renueva la idea "caduca" del amor romántico

Ciudad de México, 27 jul. Con la idea de que las comedias de amor idealizado ya están "caducas", nueve historias de amor no idealizado habitan el filme mexicano "Enfermo amor" de los directores Marco Polo Constandse y Rodrigo Nava, en donde la comedia, el drama y los golpes de realidad confluyen.

"Soy un romántico (...) y me reía mucho en las comedias con esta onda de los triángulos amorosos, que haya duda, pero había algo un poco caduco, se vuelve un poco cansado ese sueño de una relación y no solo cansado, retrógrada, que limita mucho al ser humano, a las mujeres", dice este miércoles en una entrevista con Efe Marco Polo ("La boda de Valentina", 2018).

Bajo esa premisa, la producción deja un poco de lado la ilusión de búsqueda y el encuentro del amor para explorar "más a profundidad lo que pasa después de que conoces a la persona perfecta, porque ese es el reto de la vida", ahonda el director.

El filme está basado en la obra de teatro "Enfermos de amor" de John Cariani, que fue dirigida por Nava en 2019.

Con 18 protagonistas contempla a algunos de los actores que fueron parte de la puesta en escena como Adriana Louvier, Estefanía Hinojosa, Eréndira Ibarra, Alejandro la Madrid, entre otros.

ROLES DE GÉNERO Y MATERNIDAD

Louvier protagoniza junto a Fernanda Castillo la historia de dos mujeres que son madres y que han perdido el rumbo de su amor y sus vidas tras la cotidianidad de la maternidad.

"Me encantó poder haber hecho esta historia porque la maternidad en nuestro país y en Latinoamérica en general está llevada al lado romántico", menciona Louvier.

"El personaje está contenta de ser madre, pero por otro lado esta completamente perdida de quién es ella", añade.

Castillo, quien acababa de convertirse en madre, tenía "muy fresco" el sentimiento que expresaba su compañera, y resalta que su historia refleja el juego de roles de la sociedad.

"Estas dos mujeres deciden formar una familia, tienen hijos y sacan todos estos cuestionamientos en un momento de crisis sobre si ¿los hijos solucionan una relación? ¿son lo que hacen que una relación florezca?, ¿o son los que hacen que nos perdamos a nosotros mismos?", comenta Fernanda.

FALTA DE COMUNICACIÓN

Desde el punto de vista de Nava, muchos de los conflictos que suceden en la historia se hubieran podido evitar si hubiera existido una conversación anterior al problema.

"Vemos que el amor lo que debe ser es solamente comunicación", responde el director, algo con lo que la actriz Cassandra Sánchez Navarro concuerda.

"Es algo que siempre hemos escuchado, pero que no lo ponemos en práctica, no nos preguntamos si realmente eso queremos. Lo que sigue es casarnos, ¿y los hijos para cuándo?. A mí me gustan los funerales para decir '¿tú pa' cuándo?'. Creo que a veces hay cosas que digo: ¿yo por qué hago eso? ¿por mí? o es algo que ya hacen todos y me formo en esa fila", dice ella entre risas.

COMEDIA Y AUTOBIOGRAFÍA

La película cierra la trama de ocho historias a partir del noveno relato que es contado en un supermercado a través de Maya Zapata y Juan Pablo Medina, quien ha regresado a los reflectores tras un año de haber sufrido una trombosis que devino en la amputación de su pierna.

"La visión que Marco Polo tiene de cómo le entra a todo es muy divertida. En el fondo creo que nos podemos reflejar en muchas situaciones. A mí me ha pasado un poco de todo de lo que le pasó al personaje entonces era muy fácil entrarle", dice Medina.

"Enfermo amor", que ya se encuentra disponible en la plataforma Vix+, cuenta también con la participación de Natalia Téllez, Luis Arrieta, Jesús Zavala, Paco Rueda, Gonzalo Vega Jr., Andrés Palacios, Alberto Guerra, Daniel Tovar, entre otros.

"Tenemos que quitar la idealización del amor ahorita, dejar de romantizar muchas cosas", considera Nava, quien agrega que en el cine está bien ver este lado real, porque "da herramientas de qué hacer y qué no hacer en pareja".