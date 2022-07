ACTUALIZA 1-Monterrey registra cuarto triunfo consecutivo y mantiene liderato en torneo mexicano

(Actualiza con citas y partidos)

CIUDAD DE MÉXICO, 26 jul (Reuters) - Monterrey registró el martes su cuarto triunfo consecutivo al ganar 1-0 a Puebla y se mantuvo como líder del torneo Apertura del fútbol mexicano.

En tanto, Tigres UANL también consiguió su cuarta victoria consecutiva tras vencer 1-0 como visitante a Bravos de Ciudad Juárez con gol del francés André-Pierre Gignac.

"Hay cosas muy rescatables, no podemos echar las campanas al vuelo, tenemos que seguir remando y no conformarnos con lo que estamos haciendo. Tenemos que seguir mejorando y fortaleciéndonos, no podemos confiarnos", dijo el director técnico de Monterrey, Víctor Manuel Vucetich.

En el encuentro correspondiente a la quinta jornada del torneo, los "Rayados" de Monterrey lograron su victoria a los 30 minutos con un potente disparo del colombiano John Stefan Medina después de que el argentino nacionalizado mexicano Rogelio Funes Mori estrelló su remate en el poste derecho.

El portero de Puebla, el paraguayo Antony Silva, evitó que el triunfo de Monterrey fuera más holgado al desviar varios remates peligrosos.

Con su triunfo, Monterrey se mantuvo en lo más alto de la tabla general con 12 puntos, los mismos a los que llegó Toluca y Tigres, pero con una mayor diferencia de gol.

"Hay que ubicarnos en la realidad, los jugadores tienen la capacidad y una trayectoria muy importante, es un muy buen inicio, pero hay que seguir trabajando", apuntó Vucetich.

En los otros partidos del martes, Tijuana remontó y venció 2-1 al vigente campeón Atlas con goles del argentino Lucas Rodríguez y del ecuatoriano Renato Ibarra, después de que el argentino Hugo Nervo había adelantado a los "Rojinegros" del Atlas.

Toluca venció 1-0 como visitante a León con gol de Daniel Álvarez, mientras que Atlético de San Luis y Cruz Azul empataron 0-0.

El miércoles se disputarán los partidos entre Querétaro-Guadalajara, Necaxa-Pachuca y Pumas UNAM-Mazatlán.

El encuentro entre América y Santos Laguna se disputará el 14 de septiembre debido a que las "Águilas" del América realizan una gira de preparación en Estados Unidos. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)