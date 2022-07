Un informe indica que la Fed no está lista para evitar la recopilación de datos por parte de China

FOTO DE ARCHIVO: El edificio de la Junta de la Reserva Federal en la Avenida de la Constitución en Washington, Estados Unidos, el 19 de marzo de 2019. REUTERS/Leah Millis

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 26 jul (Reuters) - La Reserva Federal no cuenta con sistemas adecuados para contrarrestar un esfuerzo "malicioso" de China para reunir información interna sobre la economía y la política monetaria de Estados Unidos, según un informe que fue elaborado por el personal republicano del Comité de Seguridad Nacional del Senado, y que fue rápidamente rechazado por la Fed por considerarlo "imparcial, no fundamentado y no verificado."

El informe, que se publicó el martes, se basa en gran medida en la información proporcionada por el propio banco central estadounidense, que se remonta a una investigación interna de 2015 sobre lo que llegó a conocerse como la "Red P", un grupo de 13 personas en ocho departamentos regionales de la Fed cuyos patrones de "viajes al extranjero, correos electrónicos, detalles en los currículos y antecedentes académicos" suscitaron preocupación.

La Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, con sede en Washington, y los 12 cuasi independientes bancos regionales emplean a miles de economistas, muchos de ellos procedentes de otros países, entre ellos China. Este enfoque de colaboración, según el informe del comité, mejora la capacidad de la Reserva Federal para comprender la economía y formular políticas.

Los incidentes citados en el documento, más que a la colaboración intelectual, apuntaban a "un esfuerzo sostenido de China, durante más de una década, para ganar influencia sobre la Reserva Federal", según el informe.

No está claro qué resultó de ello. El informe de la comisión ofrece estudios de casos detallados de cinco personas, cuatro de las cuales siguen siendo empleados de la Reserva Federal, y dice que, a pesar de sus conexiones con altos cargos y universidades chinas, la Reserva Federal no encontró ningún caso en el que se hubiera compartido información en violación de las políticas.

En una carta al senador saliente Rob Portman, el republicano de mayor rango en el Comité de Seguridad Nacional, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que tenía "serias preocupaciones sobre las afirmaciones e implicaciones en el informe", y detalló las comprobaciones de antecedentes a las que se somete el personal de la Fed, y la tecnología utilizada para evitar las brechas de seguridad.

"Nos preocuparía cualquier acusación justificada de irregularidades, sea cual sea la fuente", escribió Powell. "Por el contrario, estamos profundamente preocupados por unas insinuaciones que consideramos imparciales, infundadas y no verificadas del informe sobre determinados miembros del personal".

Según el informe, las actividades de las que se habla en el documento hicieron saltar las alarmas, al menos hace varios años, dentro de la Fed. Los responsables del banco central estadounidense hablan a menudo de los riesgos de ciberseguridad a los que se enfrentan ellos y todas las instituciones financieras, pero no han hablado de ser el objetivo de la recopilación de inteligencia humana.

Algunos cargos habían mantenido contacto, por ejemplo, con un antiguo empleado regional de la Fed, identificado sólo como "Z", que tenía vínculos con un "programa de reclutamiento de talentos" chino utilizado por el Partido Comunista de China para desarrollar fuentes dentro de las instituciones técnicas estadounidenses, según el informe. Los programas de reclutamiento, incluido el "Programa de los mil talentos", se destacaron en un informe anterior del Senado como una forma clave en que China utiliza las becas de investigación, los puestos de conferencias académicas y otras prebendas para tratar de conocer y exportar la propiedad intelectual estadounidense.

En este caso, la situación llevó a los responsables de la Reserva Federal a preocuparse "de que hubiera esfuerzos organizados por parte de Gobiernos extranjeros... para solicitar investigadores de la Reserva Federal", según el informe.

Uno de los empleados implicados, añade el informe, "intentó transferir grandes volúmenes de datos" a un ordenador externo, aunque un asesor del comité dijo que no está claro si el esfuerzo tuvo éxito o de qué datos se trataba.

Uno de los empleados de la Reserva Federal "proporcionó un código de modelado a una universidad china vinculada al" banco central de China, según el informe, aunque tampoco se detalló la naturaleza del código o si su distribución estaba restringida. En su carta, Powell señaló que los "modelos económicos más importantes" de la Fed son de dominio público y se pueden descargar del sitio web de la Fed "para que la gente pueda relacionarse con nosotros y con estos modelos."

(Reporte de Howard Schneider; edición de Paul Simao, traducido por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)