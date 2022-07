Un hombre armado es abatido tras asesinar a dos personas en un tiroteo en Canadá

Un hombre armado asesinó a dos personas e hirió a otras dos en una serie de tiroteos cerca de Vancouver, en Canadá, en las primeras horas del lunes, antes de ser abatido por la policía, informaron las autoridades.

Amplía con conferencia de prensa. Cambia título, lead ///Montreal, 25 Jul 2022 (AFP) - Un hombre armado asesinó a dos personas e hirió a otras dos en una serie de tiroteos cerca de Vancouver, en Canadá, en las primeras horas del lunes, antes de ser abatido por la policía, informaron las autoridades.Reportes anteriores sugirieron que el agresor podía haber atacado a personas sin hogar, pero el hecho no fue confirmado de inmediato por las autoridades de Langley, una ciudad de 130.000 habitantes en la Columbia Británica, a unos 40 kilómetros al sureste de Vancouver."Puedo confirmar que cuatro personas recibieron disparos por lo que parece ser un pistolero solitario", declaró en conferencia de prensa el jefe de la policía de Langley, Ghalib Bhayani. Dos de las víctimas murieron, mientras una tercera -una mujer- permanece en condición crítica, y una cuarta fue herida en la pierna.Bhayani indicó que las autoridades siguen en la identificación de las víctimas y el sospechoso, para establecer si existió una conexión entre ellos."Ahora mismo estamos determinando la naturaleza exacta de quiénes son esas personas y no estamos en capacidad de confirmar que eran en efecto personas sin hogar", declaró el investigador judicial David Lee acerca de las víctimas.Varios residentes de Langley tuitearon imágenes de alertas emitidas por la policía alrededor de las 06H15 locales (13H15 GMT) en las que se mencionaban "varias escenas del crimen" en el centro de la ciudad.Las autoridades indicaron en el mensaje que tuvieron una "interacción con un sospechoso, pero no saben en este momento si hubo otros involucrados".Una hora más tarde se envió una segunda alerta en la que se explicaba que el sospechoso "ya no era una amenaza" y se instaba a la ciudadanía a mantenerse igualmente alejada.Los delitos relacionados con armas de fuego representan menos del 3% de todos los crímenes violentos en Canadá, pero desde 2009 la tasa per cápita de disparos de fuego con intención de matar o herir se ha quintuplicado.Tras una ola de tiroteos masivos en el vecino Estados Unidos, el primer ministro Justin Trudeau anunció una propuesta de congelar la tenencia de armas que en la práctica prohibiría su importación y venta.Canadá prohibió 1.500 tipos de armas reservadas a militares o de asalto en mayo de 2020, días después de la peor matanza masiva con arma de fuego que dejó 23 muertos en la zona rural de Nueva Escocia.ast-ml/tib/vgr/afa/yow/dl/atm