Tribunal Supremo español confirma condenas a ex líderes socialistas en macrocaso de corrupción

El Tribunal Supremo de España confirmó las condenas a ex dirigentes en Andalucía del partido socialista del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, condenados en 2019 en uno de los mayores escándalos de corrupción de la España moderna, informó la corte este martes.

El Supremo ratificó en lo principal la sentencia en primera instancia de noviembre de 2019, que condenó a 19 ex altos cargos socialistas del gobierno regional de Andalucía por el macroescándalo originado en el reparto opaco y clientelista de cientos de millones de euros de ayudas públicas, procedentes de un fondo para desempleados y empresas en crisis.

Con esta decisión del Supremo, José Antonio Griñán (76 años), quien fuera el presidente regional de Andalucía de 2009 a 2013, ex consejero regional de Hacienda y ex ministro, tendrá que cumplir seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación.

Su predecesor, el histórico presidente andaluz (1990-2009) y ex ministro Manuel Chaves (77 años) cumplirá nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público por prevaricación, al igual que otra ex ministra y ex consejera andaluza de Hacienda, Magdalena Álvarez (70 años), quien recibió una pena similar en 2019.

En su decisión anunciada este martes, el Tribunal Supremo modificó algunas de las penas: decidió absolver a tres condenados a inhabilitación por prevaricación y rebajó la condena de siete a tres años de cárcel contra una cuarta persona por malversación y prevaricación.

Estas condenas fueron un duro golpe para el socialismo andaluz, que gobernó la región más poblada de España durante 36 años ininterrumpidos hasta enero de 2019, cuando fue desplazado del poder por los conservadores del Partido Popular (PP).

Al emitirse la primera sentencia, el gobierno de Pedro Sánchez afirmó que se trataba de hechos pasados que no afectaban a la actual dirigencia del Partido Socialista.

Sánchez llegó al poder en junio de 2018 gracias a una moción de censura motivada por otro macroescándalo de corrupción, protagonizado por el entonces gobernante PP.

