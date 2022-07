Taylor dice que Bengals perdió factor sorpresa que los llevó a Super Bowl

Redacción Deportes, 25 jul. El entrenador de los campeones de la Conferencia Americana, los Cincinnati Bengals, Zac Taylor, afirmó este lunes que para la temporada 2022 su equipo perdió el factor sorpresa que los llevó al Super Bowl LVI en febrero pasado.

"Ahora sabemos que no vamos a sorprender a nadie. Este año creo que nuestros oponentes están conscientes del tipo de equipo que podemos ser, pero sin duda debemos redoblar esfuerzos si queremos volver a lograrlo", expresó el "coach".

Los Bengals cayeron por 23-20 en el partido por el campeonato de la NFL de la temporada 2021 en una campaña sorpresiva luego de que apenas en 2020 ocuparon el último lugar de la División Norte de la Conferencia Americana con cuatro ganados y 11 perdidos.

Pasar de una campaña perdedora a una con 10 victorias y siete derrotas para luego en playoffs abrirse camino hasta el Super Bowl requirió de un intenso trabajo, aunque en su momento el entrenador de los Bengals reconoció que sorprendieron a algunos rivales.

"No sé a cuántos sorprendimos porque no puedo hablar por otros equipos, pero si de algo estoy seguro es que este año eso no va a suceder, esta temporada debemos mostrar el equipo que ya vimos podemos ser", explicó.

El más fresco recuerdo de un equipo que perdió un Super Bowl y regresó al año siguiente para levantar el trofeo Lombardi sucedió en la edición LIII, en la que los New England Patriots de Tom Brady le ganaron a los Falcons; en el Super Bowl LII habían caído con Eagles.

Zac Taylor confió en que su escuadra podrá seguir ese camino siempre que demuestren más hambre que la que los llevó este año a regresar a un partido por el campeonato de la NFL 33 años después; perdieron en 1989 el Super Bowl XXIII ante los San Francisco 49ers.

"Tenemos mucho trabajo para asegurarnos de que podemos cumplir con nuestras propias expectativas y elevar nuestro estándar, y eso no se basa en lo que hiciste el año anterior, eso hay que olvidarlo. Hay mucha exigencia para asegurarnos de que estamos listos".

La clave puntualizó el "coach" será hacer que funcione la ofensiva que es liderada por el mariscal de campo Joe Burrow, algo que no será sencillo si se toma en cuenta que los Bengals cuentan con el tercer calendario más difícil de la NFL.

"El siguiente paso para nuestra ofensiva es construir ventajas desde temprano. Debemos sumar puntos desde el principio del juego. Esa es un área en la que definitivamente debemos mejorar, por lo demás, estamos listos para atacar este nuevo año".

El primer partido de la temporada de los Cincinnati Bengals será ante los Pittsburgh Steelers el 9 de septiembre.EFE

as/gb/gcf