¡Socorro, mi amiga fue mamá! Cómo lidiar con los cambios en la amistad

Las amistades se transforman a medida que va cambiando la propia vida. Por lo general, ya cuando comienza la vida laboral y las primeras relaciones afectivas serias, los amigos de la primera juventud dejan de recibir toda la atención de los años previos. Pero nada influye tanto en el vínculo como cuando llegan los hijos. Cuando alguien se convierte en padre o madre, la prioridad principal pasa a ser ese pequeño ser humano. Es entonces cuando se le dice adiós a las conversaciones telefónicas de horas con los amigos, a las noches de diversión en las casas de cada uno y a los encuentros espontáneos. Felicitas Heyne, psicóloga y autora de libros alemana, sabe que para una mujer sin hijos es difícil imaginar cuan drástico es ese cambio. "Un niño recién nacido no deja ámbito sin trastocar. No solo se desplazan los intereses y la energía, sino que se experimenta un verdadero cambio de paradigma", asegura. De acuerdo con la psicóloga, cuando el niño nace, la mujer se encuentra de pronto con que toda su vida gira alrededor de esa pequeña persona. Y que eso no le deja tiempo ni para ella misma. ¿Cómo encontrar entonces tiempo para un amigo o amiga? El descontento no ayuda Horst Heidbrink afirma que el amigo sin hijos nota esto de inmediato. El psicólogo alemán se ocupó durante décadas del tema de la amistad. "Los padres primerizos suelen perder de vista a los amigos porque están muy ocupados con el niño", explica. Por otra parte, señala que los amigos sin hijos sienten que les falta la cercanía emocional de esa amistad a la que estaban acostumbrados. "Es normal que la vida cambie, que las prioridades sean otras, que se termine la amistad tan estrecha", dice Wolfgang Krüger, psicólogo y autor de libros alemán. Pero añade que reaccionar mal o enojarse no ayuda. "Tenemos que aceptar que pasaremos a segundo plano como amigos y que no todo gira en torno a nosotros en la vida", advierte. Hacer participar a los amigos en la vida familiar Heyne opina que, cuando se trata de una amistad estrecha, hay que ponerse a veces en el lugar del otro, y añade que siempre existe la oportunidad de seguir preservando las amistades, sobre todo las más estrechas, aunque por un tiempo quizá estas no transcurran de forma tan intensa. Por eso aconseja a los padres hacer partícipes a sus amigos de su nueva vida, para que estos no se sientan apartados o incluso inútiles. Krüger también recomienda a los padres llegar a acuerdos con sus parejas para poder encontrar "un espacio propio al menos cada 14 días", como para hablar por teléfono o reunirse con un amigo. "Hay que adaptar la relación con los amigos a las nuevas circunstancias. Se puede, por ejemplo, invitar a una amiga a casa para que pueda participar de la vida familiar", dice. De acuerdo con Heyne, también es útil mostrar cierta comprensión por la situación de la amiga o el amigo sin hijos. Para eso se pueden elegir frases como: "Puedo imaginarme que esto no es tan interesante para ti en este momento, pero el o la bebé ya crecerá y las cosas serán distintas". O: "En este momento no puedo dedicarte el tiempo que quisiera, pero por favor no pienses por eso que no eres importante para mí". La capacidad de adaptación es importante ¿Y cómo debe comportarse la amiga sin hijos para no poner en riesgo la amistad o estresar aún más a la joven madre? Los psicólogos coiciden en que es un error reclamar infantilmente que la amistad sea igual a como era antes de que la vida de la joven madre cambiara por completo. Heidbrink cree que puede ayudar recordar todas las cosas que se compartieron en el pasado y preguntarse si hay posibilidad de repetir alguna de esas cosas. Pero añade que nadie debería esperar que los padres coloquen a sus hijos en un segundo plano, que hay que tener consideración. Heyne opina que esperar que un amigo padre o amiga madre se tome el mismo tiempo que antes para la amistad puede salir mal. "Las buenas amistades se basan en la idea de que uno tendrá comprensión ante este tipo de situaciones", sostiene. Y agrega que esto no quita que se pueda decir qué se echa de menos o cuáles son las propias necesidades. "Me gustaría que..." es una frase que siempre puede decirse, asegura. La palabra mágica es interés Krüger aconseja asimismo ofrecerse a cuidar alguna vez al niño. "Eso genera un tema en común", dice. Añade que para que la amistad sobreviva a pesar de los grandes cambios, también se requiere de una gran capacidad de adaptación. "La amiga que no tiene hijos debe saber cuán cansadora es la vida actual de su amiga madre y cuánta energía le exige", dice. Para el psicólogo germano, una de las palabras mágicas es "interés". "En los niños, en los problemas que surgen en relación con su educación, en la vida del otro en general", afirma. En su opinión, esto posibilita que el amigo o la amiga sin hijos se convierta en un buen acompañante para la vida. dpa