Shopify eliminará 10% del personal, la mayoría trabaja hasta hoy

(Bloomberg) -- La empresa canadiense de comercio electrónico Shopify Inc. eliminará alrededor del 10% de su fuerza laboral el martes, en tanto su director ejecutivo, Tobi Lutke, reconoció que la decisión de la compañía de expandirse rápidamente después de la pandemia de covid-19 no dio resultado.

La medida eliminará alrededor de 1.000 puestos de trabajo de los aproximadamente 10.000 empleados totales de Shopify. La mayoría de los puestos afectados son de las áreas de reclutamiento, soporte y ventas, dijo Lutke en un memorando publicado en el sitio web de la compañía.

Shopify se desplomó hasta un 16% a US$30,66, la mayor caída intradía en casi tres meses. La noticia fue informada a primera hora del martes por el Wall Street Journal.

“Apostamos a que la mezcla de canales —la proporción de los dólares que viajan a través del comercio electrónico en lugar de la venta minorista física— tendría un salto permanente de cinco o incluso 10 años” debido a la pandemia, escribió Lutke.

“Ahora está claro que la apuesta no dio resultado. Lo que vemos ahora es que la mezcla está volviendo aproximadamente a lo que los datos anteriores al covid habrían sugerido que debería ser en este punto”.

Shopify estuvo entre las acciones más candentes de la pandemia en 2020 y 2021 gracias al auge de las compras en línea. Este año se derrumbó, afectada por un enfriamiento económico y una relajación de las restricciones por covid-19. Las acciones de Shopify han caído un 73% este año hasta el cierre del lunes.

Los resultados del primer trimestre de la empresa con sede en Ottawa fueron muy inferiores a las expectativas, y los analistas han recortado sus estimaciones para los resultados del segundo trimestre, que se publican el miércoles.

Los analistas proyectan ingresos de US$1.330 millones para el período que finalizó el 30 de junio, un aumento de solo un 11% frente al primer trimestre.

Para las personas que pierdan sus trabajos esta semana, Shopify pagará al menos 16 semanas de indemnización y extenderá los beneficios adicionales, incluyendo una asignación para comprar computadores portátiles y la cobertura temporal de los gastos de internet en casa, dijo una portavoz de la compañía.

