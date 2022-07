Policía revisa hecho en que oficial empuja al corredor de Packers, AJ Dillon

Redacción Deportes, 25 jul. El Departamento de Policía de Green Bay, Wisconsin, emitió este lunes un comunicado en el que informó que revisa una incidente en el que un oficial empujó al corredor de los Packers, AJ Dillon, dentro del Lambeau Field.

"Estamos al tanto del vídeo que muestra una interacción entre un oficial y AJ Dillon. Agradezco los comentarios de apoyo del señor Dillon. Nuestra División de Estándares Profesionales está revisando este incidente", dijo el jefe de policía de Green Bay, Chris Davis.

El Lambeau Field es el hogar de los Green Bay Packers y el sábado sirvió como sede para el duelo amistoso entre el Bayern Múnich de la Bundesliga de Alemania y el Manchester City de la Premier League de Inglaterra.

Durante una pausa que retrasó el juego por mal tiempo el corredor de los Packers, que disfrutaba del partido en la tribuna, bajó al campo para interactuar con los aficionados.

Ante el ambiente festivo Dillon intentó hacer un "Lambeau Leap", una tradicional forma de celebrar una anotación en que los jugadores de los Packers saltan a la tribuna donde los fanáticos de las primeras filas gritan y posan para las cámaras junto a su ídolo.

En esta ocasión la intención del corredor fue frustrada por un oficial que lo tomó de la camiseta y lo empujó antes de que saltara a las gradas; hecho que quedó registrado en un vídeo que circuló por las redes sociales.

El domingo Argel Jameal Dillon explicó a través de su cuenta de Twitter cómo sucedieron las cosas.

"Dos guardias de seguridad me ayudaron a bajar al campo durante el retraso de 30 minutos por lluvia para que pudiera hacer un "Lambeau Leap" que animara a la multitud; supongo que no hubo comunicación cuando me pidieron que bajara", aseguró el jugador.

En el mismo mensaje el corredor de los Packers suavizó el incidente y alabó la labor que realizan los oficiales alrededor del campo.

"Sólo fue falta de comunicación entre las partes, la policía tiene grandes elementos y me alegra que los tengamos ahí para que en nuestros juegos nos mantengan a salvo. Así que todo está bien", subrayó.

El presidente de los Green Bay Packers, Mark Murphy, expresó que fue un desafortunado incidente que ya se investiga.EFE

