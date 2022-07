Meta sube precio de auriculares VR por alza costos de producción

(Bloomberg) -- La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., aumentará el precio de los auriculares de realidad virtual Quest 2 ante el alza de los costos de producción, lo que encarecerá el boleto al metaverso.

Los auriculares Meta Quest 2 costarán US$400 a partir de agosto, unos US$100 más que el modelo actual de 128 gigabytes. El precio del modelo de 256 GB también aumentará en alrededor de US$100 y pasará a costar US$500. Meta también subirá los precios de los accesorios y las unidades reacondicionadas, según una publicación en su blog.

“Los costos de fabricación y envío de nuestros productos han ido en aumento”, señaló la compañía. “Al ajustar el precio de Quest 2, podemos seguir aumentando nuestra inversión en la investigación innovadora y el desarrollo de nuevos productos que impulsan la industria de la realidad virtual a nuevas alturas”.

Reality Labs, la división de realidad aumentada y virtual de Meta, se ha convertido en una prioridad clave a medida que la empresa cambia su negocio hacia el metaverso, un grupo de mundos virtuales conectados. Ha sido una empresa costosa. Esta división registró una pérdida operativa de US$10.200 millones en 2021, y el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, ha dicho que las inversiones en realidad virtual y aumentada generarán pérdidas “significativas” a corto plazo.

Esas pérdidas se han hecho más notorias dada la desaceleración económica general. Meta se ha visto obligada a reducir sus costos, incluida la contratación, para hacer frente a una inflación récord en Estados Unidos, a los problemas de la cadena de suministro causados por la pandemia mundial y a la guerra en Europa. Estos problemas han afectado el gasto en publicidad en línea, la mayor fuente de ingresos de Meta.

A principios de este año, Reality Labs abandonó algunos proyectos, incluido un prototipo de reloj inteligente que se esperaba compitiera con el Apple Watch de Apple Inc., en parte debido a las medidas de reducción de costos.

Sin embargo, Meta sigue buscando crecer en algunas áreas. La compañía está en conversaciones para adquirir potencialmente AdHawk Microsystems, una startup centrada en la tecnología de seguimiento ocular para gafas inteligentes, informó Bloomberg.

En la publicación en el blog de Meta en la que se anunciaba el aumento de precios, la empresa destacó su éxito hasta ahora en la realidad virtual y dijo que el incremento de los precios ayudaría a la empresa a seguir innovando. Meta también dijo que incluirá el juego de realidad virtual Beat Saber junto con cada nueva compra de auriculares.

