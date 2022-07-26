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Martes 26 de Julio de 2022
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Agencias

Melia Hotels retorna a beneficios en el primer semestre con 3 millones de euros

26 de Julio de 2022

26 jul (Reuters) - Melia Hotels International SA:

* MELIA HOTELS DICE BENEFICIO NETO 1SEM 3,0 MILLONES DE EUROS

* MELIA HOTELS DICE EBITDA 1SEM 163,3 MILLONES DE EUROS

* MELIA HOTELS DICE INGRESOS 1SEM 741,5 MILLONES DE EUROS

* TERCER TRIMESTRE APUNTA A SER EL QUE CONFIRME LA SENDA EN MUCHOS CASOS DE MEJORA DE RESULTADOS PRE-PANDEMIA

* ANTE LA INCERTIDUMBRE DE LOS IMPACTOS FUTUROS DERIVADOS DEL COVID-19, DECIDE NO PROPONER A ACCIONISTAS LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS DEL EJERCICIO 2021, TAL COMO SE PROCEDIÓ EN EL EJERCICIO 2021 CON LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DEL EJERCICIO 2020 Fuente de la información en Eikon: Más información de la empresa (Redacción de Gdansk)

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