Martes, 26 de julio de 2022 (22.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Ucrania y Rusia mantienen pulso en Jersón y Donetsk a la espera de ofensivas

Moscú/Leópolis. Moscú y Kiev mantienen el pulso en el sur y el este de Ucrania, a la espera de la prometida contraofensiva ucraniana en Jersón y la anunciada ofensiva rusa para rodear Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el Donbás. "Las fuerzas rusas continúan fortaleciendo sus posiciones en las regiones de Zaporiyia y Jersón en preparación para las contraofensivas ucranianas", afirmó el estadounidense Instituto de Estudios de la Guerra en su informe diario.

UE ENERGÍA

UE responde al chantaje energético de Moscú con un plan para recortar el gas

Bruselas. La Unión Europea (UE) mostró este martes su unidad frente al "chantaje energético" por parte de Rusia con un plan que pretende reducir un 15 % la demanda de gas pero que contempla derogaciones para responder a la situación de cada país, como pedían España y otras naciones. Los ministros de Energía de la UE, reunidos en un Consejo extraordinario, cerraron un acuerdo político sobre una propuesta presentada el pasado 20 de julio por la Comisión Europea y adaptada tras intensas negociaciones a las peticiones de los Estados miembros, después de una fría acogida inicial de la mayoría de delegaciones.

EEUU TRUMP

Trump insiste en "triunfo" de 2020 y no descarta ser candidato presidencial

Washington. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump volvió este martes a Washington por primera vez desde que abandonó el poder en 2021 y, además de reivindicarse ganador de las últimas elecciones presidenciales, dejó la puerta abierta a la posibilidad de volver a presentarse. "Me presenté una primera vez y gané. Después me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Tuve muchos millones más de votos. Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo", dijo ante el centro de pensamiento conservador America First Policy Institute.

FMI PERSPECTIVAS LATINOAMÉRICA

Latinoamérica resiste mejor 2022 pero no escapará al freno económico en 2023

Washington. La economía de Latinoamérica y el Caribe resistirá este año mejor que otras impactos globales como el de la guerra de Ucrania, aunque no escapará del freno económico global y notará más sus efectos en 2023. Así lo entiende el Fondo Económico Internacional (FMI), que publicó la revisión de sus previsiones económicas, y que ahora calcula que la región crecerá el 3 % este año, medio punto más de lo estimado en abril. Para 2023, empeora su previsión también en medio punto, y la deja en el 2 %.. La economía mundial crecerá sólo el 3,2% este año y el 2,9% el que viene, y cuatro y siete décimas, respectivamente, por debajo de su estimación de abril.

CUBA REVOLUCIÓN

Cuba apela al espíritu del Moncada ante la actual crisis económica

Cienfuegos (Cuba). Las autoridades cubanas conmemoraron este martes el principal festivo nacional en recuerdo del frustrado asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, primera acción militar de la revolución, y apelaron a aquel espíritu para afrontar la actual crisis. El Día de la Rebeldía Nacional, que se celebró en esta ocasión en Cienfuegos (centro de Cuba), recuerda el intento de toma de esas dos instalaciones militares por un grupo de rebeldes encabezados por Fidel y Raúl Castro en 1953, que menos de seis años alcanzarían el poder y acabarían con el gobierno de Fulgencio Batista (1952-1958).

ESPACIO EEI

Estados Unidos busca opciones para que la EEI siga operando sin Rusia

Washington. Estados Unidos ya está buscando opciones para que la Estación Espacial Internacional (EEI) siga operando sin Rusia a partir de 2024, dijo este martes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby."Estamos explorando opciones, por supuesto, para mitigar cualquier impacto que pueda haber sobre la Estación Espacial Internacional a partir de 2024 si Rusia la abandona", manifestó Kirby durante una rueda de prensa y preguntado por Efe. No obstante, afirmó que la agencia espacial rusa, Roscosmos, no ha notificado oficialmente a la NASA su decisión de abandonar en 2024 la EEI y construir una futura estación orbital rusa (EOR).

PENA DE MUERTE

Japón ejecuta al "asesino de Akihabara" en segundo ajusticiamiento en 7 meses

Tokio. Japón ejecutó hoy al autor de la "masacre de Akihabara", uno de los sucesos más mortíferos y sonados de los últimos años en el país, en el que siete personas murieron y diez resultaron heridas en 2008 en el concurrido núcleo comercial de la electrónica en Tokio. Tomohiro Kato, también conocido como el "asesino de Akihabara", fue ajusticiado este martes a los 39 años en la horca, como establece la ley japonesa, en el centro de detención capitalino donde se encontraba preso, informó en una rueda de prensa el ministro nipón de Justicia, Yoshihisa Furukawa.

EEUU SUBASTAS

Chaqueta de Aldrin en primer viaje a la Luna alcanza precio récord en subasta

Nueva York, 26 jul. La chaqueta que el astronauta Buzz Aldrin llevó en el primer viaje del hombre a la Luna fue vendida este martes al precio récord de 2,77 millones de dólares en una subasta organizada por la casa Sotheby´s. Sotheby´s no ha dado detalles del comprador de esta pieza única, la más emblemática de 69 objetos de la colección del propio Aldrin, que formaron parte de aquella misión histórica del Apolo 11 a la Luna o del Gemini 12, la nave donde Aldrin dio sus primeros "paseos espaciales", así como medallas y condecoraciones obtenidas por el astronauta a lo largo de su vida..

EFE

nch-cd