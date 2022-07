La primera ministra francesa pide "ejemplaridad" energética a los ministros

París, 26 jul. La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, pidió este martes a sus ministros un esfuerzo "sin precedentes" en materia de ahorro de energía en la administración y dar ejemplo a los ciudadanos.

Borne envió hoy una circular a todos los ministros del Gobierno para demandarles que pongan en marcha inmediatamente medidas de ahorro en nombre de "la ejemplaridad y la aceptabilidad de los esfuerzos que se pide al conjunto de la sociedad".

El Gobierno pidió este mes a las empresas que reduzcan su consumo de energía y los sectores de la gran distribución y la distribución especializada ya han anunciado una serie de acciones concertadas para recortar su climatización e iluminación.

Además, se preparan medidas para uniformizar en todo el país el apagado de carteles luminosos y escaparates durante la madrugada y el uso de climatización y calefacción en comercios y otros establecimientos que tengan las puertas abiertas.

Las medidas ordenadas por Borne para el conjunto de la administración del Estado incluyen instalar termostatos en los edificios donde no los haya, no conectar la climatización si la temperatura es inferior a 26 grados centígrados y tampoco la calefacción si la temperatura es superior a 19 grados.

En las instalaciones que reciban público, las puertas tendrán que estar cerradas si la climatización o la calefacción están conectadas.

Tampoco se deben dejar aparatos electrónicos en modo de espera durante la noche, se deben apagar la luces no necesarias y no organizar o participar en eventos "que no sean ejemplares" en sobriedad.

Además, la pasada semana se emitieron recomendaciones para reducir el consumo innecesario en las viviendas y en la vida diaria de los ciudadanos.

Toda esta serie de medidas forman parte de un esfuerzo del Gobierno francés para recortar el consumo energético innecesario de cara al próximo invierno ante la perspectiva de un posible corte total de las exportaciones rusas de gas natural a la Unión Europea. EFE

