La familia de Shireen Abu Akleh se reúne con Blinken y reclama justicia

Washington, 26 jul. La familia de la periodista Shireen Abu Akleh, fallecida durante una operación israelí en Cisjordania ocupada, se reunió este martes en la capital de EE.UU. con el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, para reclamar justicia y pedir que se esclarezca su muerte.

En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, confirmó el encuentro con la familia de la periodista, de doble nacionalidad palestina y estadounidense, pero rechazó ofrecer detalles sobre su contenido porque se estaba produciendo al mismo tiempo que su comparecencia.

"Usaremos la oportunidad para transmitir a la familia nuestras condolencias más profundas por su trágica muerte. Y para reiterar que es nuestra prioridad que se rindan cuentas", se limitó a decir Price.

La familia había pedido reunirse con el presidente estadounidense, Joe Biden, durante su viaje este mes a Cisjordania; pero el Gobierno estadounidense se excusó diciendo que no había tiempo en la agenda y extendió una invitación a los parientes para que viajaran a Estados Unidos.

Los familiares que viajaron a Washington son el hermano de la periodista, Tony Abu Akleh; una de sus sobrinas, Lina Abu Akleh, y uno de sus sobrinos, Victor Abu Akleh.

Tras la reunión, Lina Abu Akleh dijo en Twitter que Blinken había hecho a los familiares varias promesas, como tratarles con transparencia; pero aseguró que todavía no han recibido "una respuesta significativa" sobre sus reclamos para que se haga justicia.

La principal petición de la familia es que Estados Unidos abra una investigación independiente para esclarecer la muerte de la periodista el 11 de mayo mientras cubría una operación militar israelí en el campo de refugiados de Yenín, en Cisjordania ocupada.

"No será aceptable nada que no sea una investigación de EE.UU. que lleve a que se rindan cuentas de manera real, y no pararemos hasta que ninguna otra familia estadounidense o palestina tenga que soportar el mismo dolor que nosotros", afirmó en Twitter la sobrina de la reportera de Al Yazira.

Tanto la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como una serie de organismos y medios internacionales apuntan a la responsabilidad del Ejército israelí por la muerte de Abu Akleh, algo que Israel ha puesto en duda.

Un grupo de expertos de Estados Unidos llevó a cabo su propia investigación, pero no llegó a ninguna "conclusión definitiva" sobre el origen de la bala que mató a la reportera.

Washington apuntó a que "probablemente" fueron las fuerzas israelíes las que dispararon pero afirmó no tener razones para creer que fuera intencional, algo que generó un fuerte repudio tanto de parte de autoridades palestinas como de la familia de la fallecida periodista.