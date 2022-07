Juan Diego Botto y Penélope Cruz competirán en "Horizontes" de Venecia

Roma, 26 jul. El cineasta Juan diego Botto competirá con su primer largometraje como director, "En los márgenes", protagonizado por Penélope Cruz, en la sección "Horizontes" del Festival de Venecia, según anunciaron hoy sus organizadores en rueda de prensa.

La cinta trata la vida de tres personajes con la crisis económica como telón de fondo y en la repercusión de una pareja y cuenta en su reparto con otros actores como Luis Tosar o Aixa Villagrán.

"En los márgenes" formará parte de la lista de películas que competirán en la categoría Horizontes de la Mostra, dedicada a las nuevas corrientes expresivas del cine.

La 79ª Mostra se celebrará entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre en el Lido, la isla veneciana donde fue fundado hace exactamente noventa años, una efeméride que marcará esta edición.

En esta ocasión, se otorgarán los Leones de Oro honoríficos a la actriz francesa Catherine Deneuve, icono del cine francés, y al director estadounidense Paul Schrader, autor de obras maestras como "American Gigolo" (1980) o guiones como "Taxi Driver" (1976).

El jurado de la categoría Horizontes estará presidido por la cineasta española Isabel Coixet.

El resto de miembros serán la directora italiana Laura Bispuri, el estadounidense Antonio Campos, autor de "The devil all the time" (El diablo a todas horas, 2020) con Tom Holland y Robert Pattinson; la argelina Sofia Djama, que en 2017 compitió en Venecia con "Les bienheureux" y el crítico francés Edouard Waintrop.