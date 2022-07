Iniciativa de Europol ayuda a más de 1,5 millones de víctimas de "ransomware"

Bruselas, 26 jul. La iniciativa público-privada "No More Ransome" (No más rescates), impulsada por Europol, ha ayudado en sus seis primeros años de existencia a más de 1,5 millones de víctimas de "ransomware" (programas que secuestran archivos a cambio de un rescate) a recuperar sus ficheros de forma gratuita.

Los "ransomware" son programas capaces de bloquear el ordenador y dispositivos móviles o de cifrar los archivos hasta que el usuario paga una determinada cantidad de dinero.

Para hacer frente a esa modalidad de cibercrimen, Europol, la policía neerlandesa y empresas de seguridad informática pusieron en marcha la iniciativa "No More Ransom" en 2016 con la intención de ofrecer a los usuarios afectados herramientas gratuitas para recuperar el control de sus archivos. Esos instrumentos se encuentran en la página web "www.nomoreransom.org".

Cuando se lanzó el portal digital, que entonces solo estaba disponible en inglés, se ofrecían cuatro herramientas para recuperar los archivos sin pagar.

Seis años después, "No More Ransom" ofrece 136 instrumentos gratuitos para hacer frente a 165 variantes de "ransomware, incluidos Gandcrab, REvil/Sodinokibi o Maze/Egregor/Sekhmet, indicó Europol en un comunicado.

Asimismo, más de 188 socios de los sectores público y privado se han unido al plan para combatir esa modalidad de cibercrimen y proporcionan de forma regular nuevos instrumentos de descifrado para las últimas variedades de programas maliciosos.

Además, el portal de Internet ahora está disponible en 37 idiomas y más de diez millones de personas han descargado los instrumentos de descifrado.

En cualquier caso, Europol destacó que la mejor cura contra el "ransomware" es la prevención, por lo que recomendó a los usuarios realizar de manera periódica copias de seguridad de los datos almacenados en sus dispositivos electrónicos o prestar atención a los enlaces que se visitan y asegurarse de saber a dónde conducen.

Igualmente, instó a no abrir archivos adjuntos en correos electrónicos de remitentes desconocidos, incluso si parecen "importantes y creíbles", y a asegurarse de que los antivirus y el sistema operativo están actualizados.

Del mismo modo, llamó a utilizar la autenticación de dos factores para proteger las cuentas de usuario.

También pidió que las víctimas no paguen, sino que denuncien el delito y consulten el portal "No More Ransom" para encontrar las herramientas de descifrado.

"Los ataques de 'ransoware' han estado creciendo en número y gravedad durante años, con los titulares centrados en las peticiones de rescate, que han subido a cantidades que alguna vez fueron inconcebibles", apuntó Europol.

Añadió que si bien los datos son "alarmantes", ello no significa que los internautas estén "indefensos" ante los atacantes. EFE

jug/ig