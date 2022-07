Iñárritu, Aronofsky, Guadagnino y Mitre, a por el León de Oro de Venecia

Roma, 26 jul. El director mexicano Alejandro González Iñárritu, el argentino Santiago Mitre, el italiano Luca Guadagnino y el estadounidense Darren Aronofsky competirán con sus respectivas películas por el León de Oro del 79 Festival de Venecia, anunciaron hoy los organizadores el certamen, que arranca el 31 de agosto.

Entre las 23 películas que componen la Selección Oficial, González Iñárritu y Mitre son los dos únicos procedentes de Latinoamérica.

El primero regresará a la Mostra casi dos décadas después de su aplaudida "21 gramos" (2003) con "Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades", que también marca su vuelta a su México natal tras las oscarizadas "Birdman" (2014) o "The revenant" (2017).

En su película "más personal", según avanzó en rueda de prensa el director del festival, Alberto Barbera, contará con un reparto compuesto por Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani o Ximena Lamadrid.

Mitre por su parte competirá con "Argentina, 1985", protagonizada por Ricardo Darin, "la reconstrucción apasionante y meticulosa" del proceso a la dictadura argentina, avanzó Barbera.

Por otro lado, Aronofsky, que suele reservar Venecia para sus estrenos, como hizo con "Black Swan" (2010) o "Mother!" (2017), aspirará al León de Oro con "The whale", con un Brendan Fraser en el papel de un obeso mórbido.

Luca Guadagnino competirá con una historia de amor y canibalismo, "Bones and all", protagonizada por Timothée Chalamet, la estrella que catapultó su "Call me by your name" (2017).

En la competición también estará "Blonde", la biografía de Marilyn Monroe rodada por Andrew Dominik y protagonizada por Ana de Armas y Adrien Brodi, así como "L'immensitá" del italiano Emmanuel Crialese, protagonizada por la española Penélope Cruz.

Otras películas de la principal categoría son "TÁR", el regreso de Todd Field de la mano de Cate Blanchett; "The eternal daugther" de Joanna Hogg con Tilda Swinton; "The banshees of Inisherin" del irlandés Martin McDonagh protagonizada por Colin Farrel.

La estadounidense Laura Poitras ofrecerá el único documental de la Selección Oficial, "All the beauty and the bloodshed", mientras que el documentalista Frederick Wiseman optará por la ficción con "Un couple".

El francés Florian Zeller competirá con "The son", protagonizada por Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby y Anthony Hopkins. Desde Italia competirán Gianni Amelio con "Il Signore delle formiche", Andrea Pallaoro con "Monica" y Susanna Nicchiarelli con "Chiara".

El hijo del griego Costa Gavras, Romain Gavras, competirá con "Athena"; el japonés Koji Fukada con "Love life", la francesa Alice Diop con "Saint Omer", el iraní Vaid Jalilvand con "Beyond the wall", el francés de origen marroquí Roschdy Zem con "Les miens" y la gala Rebecca Zlotowski con "Les efants des autres".

Jafar Panahi, exponente de la nueva ola iraní, competirá con "Khers nist" (No bears), su cuarta película rodada en clandestinidad. Actualmente el director se encuentra en prisión y la Mostra ha exigido su liberación.

La película de apertura será "White noise", la vuelta de Noah Baumbach a Venecia tras "Marriage Story" (2019). EFE

gsm/lab

