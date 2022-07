Expresidente de Sri Lanka podría volver tras huir de protestas

GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER

(Bloomberg) -- El expresidente de Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa volvería a su país desde Singapur, donde se ha quedado durante casi dos semanas tras huir de las violentas protestas en el país del sur de Asia donde los ciudadanos pidieron su destitución.

Rajapaksa ha sido el centro de atención de los manifestantes que lo culpan por una serie de pasos en falso que llevaron a un colapso económico con la disminución de las reservas de divisas y una inflación vertiginosa. Renunció el 15 de julio tras llegar a Singapur y su aliado Ranil Wickremesinghe fue electo por los legisladores como el nuevo presidente la semana pasada.

“Hasta donde yo sé, se espera que regrese”, dijo el martes a los periodistas el portavoz del gabinete, Bandula Gunawardena. Agregó que no sabía cuándo regresaría el expresidente, pero enfatizó que Rajapaksa no estaba escondido ni en el exilio.

Rajapaksa quería retornar a casa lo antes posible y deseaba volver a vivir en su residencia privada en las afueras de la capital de Sri Lanka, Colombo, dijo un funcionario del Gobierno de Sri Lanka que pidió no ser identificado al tratarse de un asunto privado.

A Rajapaksa se le permitió ingresar a Singapur como ciudadano privado el 14 de julio. Por lo general, a los ciudadanos de Sri Lanka se les otorga una visa de 30 días, aunque ha habido especulaciones en los medios de que a Rajapaska se le otorgó un permiso abreviado y volvería a su país una vez que las protestas se calmaran.

El Ministerio del Interior de Singapur y la Autoridad de Inmigración y Puntos de Control no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El nuevo presidente Wickremesinghe ha colocado a Sri Lanka bajo estado de emergencia, el que permite a las fuerzas de seguridad detener y arrestar a personas, en un intento por apaciguar las protestas que se han extendido por meses.

Los manifestantes también quieren que Wickremesinghe sea destituido del poder, diciendo que ha hecho poco para que Rajapaksa rinda cuentas y resuelva la crisis desde el momento en que fue nombrado primer ministro en el Gobierno del exlíder en mayo.

Wickremesinghe busca centrarse en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y otros acreedores para obtener préstamos para comprar suministros de alimentos, combustible y medicamentos que tanto se necesitan.

Nota Original:

Sri Lanka’s Ex-President Likely to Return After Fleeing Protests

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.