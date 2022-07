Acciones EEUU caen lideradas por tecnológicas antes decisión Fed

(Bloomberg) -- Las acciones se desplomaron después de que cifras económicas insignificantes y una perspectiva más débil del minorista más grande del mundo subrayaran los impactos de las presiones inflacionarias en el gasto del consumidor y los temores de recesión rampantes a medida que la Reserva Federal se prepara para realizar otra alza enorme a las tasas de interés.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 1,2% a las 16:00, hora de Nueva York

El Nasdaq 100 bajó un 2%

El Dow Jones Industrial Average retrocedió un 0,7%

El índice MSCI World cayó un 0,9%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,4%

El euro se debilitó un 1% a US$1,0117

La libra esterlina se depreció un 0,2% a US$1,2023

El yen japonés cambió poco a 136,82 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años registró poca variación y cerró en 2,80%

El rendimiento de los instrumentos de Alemania a 10 años cayó nueve puntos básicos al 0,92%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 1,92%

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate cayó un 1,8% a US$94,96 el barril

Los futuros del oro bajaron un 0,2% a US$1.733,70 la onza

