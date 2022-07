Shanghái suprime historial de positivos de covid tras casos de discriminación

Pekín, 25 jul. La aplicación móvil de seguimiento del coronavirus en la ciudad de Shanghái (este) mostrará a partir de ahora solo los resultados de las pruebas PCR realizadas a partir de julio, informaron en las últimas horas medios locales.

Durante las últimas semanas, trabajadores de la ciudad que han pasado la covid-19 se habían enfrentado a discriminación a la hora de encontrar un empleo, ya que la aplicación de seguimiento guardaba registro del resultado de las pruebas PCR efectuadas en los últimos tres meses.

Así, quedan ocultos en la aplicación, llamada "Suishenban", los resultados de las PCR llevadas a cabo en la pasada primavera, cuando la ciudad registró cifras de contagio inéditas en China desde el estallido de la pandemia.

"Si has dado alguna vez positivo por coronavirus o has trabajado en un hospital provisional, no vengas", rezaban varias ofertas de trabajo halladas este mes por medios chinos que desataron una polémica en las redes sociales del país asiático.

Algunas empresas de trabajo temporal requerían a los aspirantes a un puesto presentar su historial de todas las pruebas PCR realizadas desde marzo, cuando comenzó el brote en Shanghái y fecha a partir de la cual la población de la ciudad se sometió a campañas masivas de pruebas casi diarias.

Las grandes ciudades chinas desarrollaron desde el comienzo de la pandemia aplicaciones móviles que permiten saber si una persona ha dado positivo en una prueba PCR, es un contacto cercano de un infectado o si ha pasado por una zona de riesgo.

Es habitual el escaneo de un código QR con estas aplicaciones para poder acceder a lugares públicos.

Esta discriminación se producía pese a los recordatorios en los últimos tiempos por parte de autoridades como el Tribunal Supremo o el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de que estas prácticas son ilegales según la legislación del gigante asiático.

De acuerdo a expertos del Centro de Control de Enfermedades de China citados por medios locales, "un paciente por covid dado de alta ya cuenta con anticuerpos en su organismo y, de momento, no se han registrado casos de contagio ocasionados por una persona que haya superado" la enfermedad.

Pese a que algunos internautas mostraron su satisfacción por la ocultación de posibles positivos pasados -"Ya era hora", exclamaba una usuaria en la red social Weibo-, otros todavía se mostraron escépticos sobre la utilidad de esta medida: "Y si un responsable de recursos humanos te pregunta si te has contagiado alguna vez, ¿respondes sí o no?", planteaba un comentarista.

Otros cuestionaban: "¿Por qué las empresas podían antes solicitar el historial de pruebas PCR? Esa es la clave".

Según las cuentas oficiales chinas, desde el inicio de la pandemia, se infectaron 228.798 personas en el país, entre las que 221.796 han logrado sanar y 5.226 fallecieron, aunque la cifra total de infectados excluye a los asintomáticos.