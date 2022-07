Marianne Vos pasa a liderar el Tour femenino al ganar la segunda etapa

La leyenda neerlandesa Marianne Vos se vistió con el maillot amarillo de líder del Tour de Francia femenino después de vencer el lunes en la segunda etapa, al esprint en Provins.

Después de su segunda posición el domingo durante la etapa inaugural, la tres veces campeona del mundo (2006, 2012 y 2013) engrosó su palmarés adelantándose a la italiana Silvia Persico y a la polaca Katarzyna Niewiadoma, respectivamente segunda y tercera de la etapa.

"No es una revancha. Es un día absolutamente maravilloso", celebró Vos, en alusión a su segundo lugar del domingo en los Campos Elíseos de París.

A sus 35 años arrebata el maillot amarillo a su compatriota Lorena Wiebes, que entró en meta a 29 segundos de la ganadora.

Vos tiene ahora en la general 10 segundos de ventaja sobre la segunda, Silvia Persico.

Una de las candidatas a la victoria final, Marta Cavalli, sufrió una violenta caída que le provocó un traumatismo craneal y le hizo abandonar.

"Sufrió un gran golpe. No queríamos asumir riesgos", explicó Stephen Delcourt, mánager del FDJ-Suez. "Ella dudó si continuar, pero el equipo dijo que no. No queremos jugar con la vida de nuestras corredoras", señaló.

La ciclista italiana, colíder del equipo FDJ-Suez, recibió el impacto a plena velocidad de la campeona de Australia, Nicole Frain, que llegó sin frenar a un grupo que había ralentizado el ritmo por una caída.

El lunes fue muy negativo para el FDJ-Suez. Su otra gran baza, la danesa Cecilie Uttrup Ludwig, implicada en otra caída, cedió más de un minuto y medio respecto a Vos, Longo Borghini y Niewiadoma.

Tres caídas se sucedieron en los treinta últimos kilómetros, en un final marcado por el viento, con ráfagas de hasta 45 km/h.

Para Vos, que ha ganado casi todo en el ciclismo, entre su título olímpico en pista (carrera a los puntos de 2008), en ruta (2012) y sus 32 etapas del Giro de Italia, este maillot amarillo tiene un sabor especial que le trae buenos recuerdos. Fue ella la que se impuso en París en 2014, en la primera edición de La Course by Le Tour, una prueba femenina.

Marianne Vos explicó que siendo niña acudía con su familia a Francia para ver etapas del Tour de Francia masculino.

"Íbamos al Alpe d'Huez, a etapas con llegadas al esprint, a Pau", contó en la salida de este lunes en Meaux. "Así pasábamos las vacaciones de verano, siguiendo la carrera en una caravana", apuntó.

- Clasificación de la 2ª etapa:

1. Marianne Vos (NED/JUM) los 136,4 km en 3h14:02 (media: 42,2 km/h)

2. Silvia Persico (ITA/VAL) m.t.

3. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) m.t.

4. Elisa Longo Borghini (ITA/TRE) a 2 seg.

5. Maike van der Duin (NED/LCW) 12.

6. Lorena Wiebes (NED/DSM) 29.

7. Julie De Wilde (BEL/PLP) 29.

8. Rachele Barbieri (ITA/LIV) 29.

9. Lotte Kopecky (BEL/SDW) 29.

10. Maria Giulia Gonfalonieri (ITA/WNT) 29.

...

11. Mavi García (ESP/UAE) 29.

12. Demi Vollering (NED/SDW) 29.

16. Juliette Labous (FRA/DSM) 34.

18. Ashleigh Moolman (RSA/SDW) 34.

29. Annemiek van Vleuten (NED/MOV) 34.

Fuera de tiempo:

139. Urska Pintar (SLO/UAE) 30:51.

Abandonos:

Marta Cavalli (ITA/FDS)

Laura Sübelmich (GER/PLP)

Gaia Masetti (ITA/AGI)

- Clasificación general tras la 2ª etapa:

1. Marianne Vos (NED/JUM)

2. Silvia Persico (ITA/VAL) a 10 seg.

3. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 12.

4. Elisa Longo Borghini (ITA/TRE) 18.

5. Maike van der Duin (NED/LCW) 28.

6. Lorena Wiebes (NED/DSM) 35.

7. Lotte Kopecky (BEL/SDW) 41.

8. Rachele Barbieri (ITA/LIV) 45.

9. Julie De Wilde (BEL/PLP) 45.

10. Demi Vollering (NED/SDW) 45.

...

12. Mavi García (ESP/UAE) 45.

17. Juliette Labous (FRA/DSM) 50.

18. Annemiek van Vleuten (NED/MOV) 50.

19. Ashleigh Moolman (RSA/SDW) 50.

- Clasificación por puntos:

1. Marianne Vos (NED/JUM) 120 pts

2. Lorena Wiebes (NED/DSM) 104 pts

3. Lotte Kopecky (BEL/SDW) 85 pts

- Clasificación de la montaña:

1. Femke Markus (NED/PAV) 2 pts

2. Femke Gerritse (NED/PAV) 2 pts

3. Anne Dorthe Ysland (NOR/UNO) 1 pt

- Clasificación de la mejor joven:

1. Maike van der Duin (NED/LCW)

2. Julie De Wilde (BEL/PLP) a 17 seg.

3. Anne Dorthe Ysland (NOR/UNO) 22.

clv/lh/dam-dr