Apple anuncia descuento de iPhone para compradores en China

(Bloomberg) -- Apple Inc. anunció una inusual promoción minorista en China el lunes, ofreciendo cuatro días de descuentos en sus iPhone de primer nivel y accesorios relacionados antes del lanzamiento de sus dispositivos de próxima generación.

La compañía, generalmente reacia a modificar los precios, reducirá hasta 600 yuanes (US$89) del precio de su serie iPhone 13 Pro de primera línea entre el 29 de julio y el 1 de agosto, según un aviso en su sitio web. Para ser elegible, los compradores deben usar una de varias plataformas de pago, como Alipay de Ant Group Co. Ciertos modelos de AirPods y Apple Watch también forman parte de la promoción.

Los descuentos ocurren en momentos en la economía de China intenta recuperarse tras prolongados confinamientos por brotes de covid-19 en los centros comerciales de Shanghái y Pekín, que han afectado las ventas de las principales marcas nacionales de teléfonos inteligentes desde Xiaomi Corp. a Vivo y Oppo. Apple logró evitar la tendencia al registrar un crecimiento saludable en los envíos de China en junio, según las estadísticas nacionales, aunque los descuentos sugieren que incluso tiene un excedente de inventario de cara a la segunda mitad del año.

El debilitamiento de la demanda de los consumidores, la inflación y los problemas en la cadena de suministro desencadenaron una caída del 9% en los envíos globales de teléfonos inteligentes en el segundo trimestre, dijo este mes la firma de investigación Canalys. Las empresas chinas se llevaron la peor parte de ese golpe, registrando caídas de dos dígitos.

La compañía con sede en Cupertino, California, reportará los resultados de su tercer trimestre fiscal el jueves y se prevé que registrará su crecimiento de ventas trimestral más lento desde los primeros días de la pandemia. Los eventos económicos globales han comenzado a afectar a la compañía, que planea reducir el gasto y la contratación en algunos equipos el próximo año, informó Bloomberg.

Apple tradicionalmente ha mantenido los precios del iPhone sin cambios entre generaciones, aunque la agitación económica de este año ya lo ha llevado a tomar una medida inusual al subir los precios en Japón en respuesta al fuerte debilitamiento del yen.

La compañía ofrece varias opciones de pago en China, incluidos planes de pago a plazos y precios más bajos para estudiantes. Pero se ha abstenido de hacer descuentos en sus productos estrella en el país durante años.

Nota Original:

Apple Prepares Rare IPhone Discount for China Buyers (2)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.