Almada cree que fichajes Jenni Hermoso y Alves engrandecen a la Liga mexicana

Pachuca (México), 24 jul. El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Pachuca, aseguró este domingo que el fichaje de la española Jennifer Hermoso con el equipo femenino de las Tuzas y del brasileño Dani Alves con los Pumas UNAM engrandecen a la Liga Mexicana.

"Las ligas, tanto la femenina como la masculina, se enaltecen con fichajes como éstos que son de muchas trayectoria. Hará que la afición de otros países la vea, será un atractivo más", explicó tras el empate sin goles entre el Pachuca y los Pumas en la cuarta jornada del torneo Apertura 2022.

Hermoso, máxima anotadora del Barcelona español, fue presentada como nueva jugadora de las Tuzas al medio tiempo en el duelo entre el Pachuca y los felinos.

Su fichaje con las Tuzas significa el más importante de la Liga femenina de México que cumple cinco años el próximo 28 de julio, mientras que Alves, el futbolista con más títulos en la historia, es la contratación bomba en el campeonato de hombres.

Almada lamentó que al Pachuca le faltó definición este domingo para que en el marcador se reflejara el dominio que a su parecer tuvo sobre los Pumas en el empate sin anotaciones.

"Me dejó conforme el equipo porque buscamos constantemente el gol que no pudimos conseguir. Hay que seguir trabajando buscando tener más precisión en la definición, que es el punto cumbre. No nos deja contentos el resultado, pero sí la actuación del equipo".

Con el resultado, los Tuzos se mantienen invictos en el torneo con dos partidos ganados y dos igualados, para ocupar el quinto lugar de la clasificación con ocho unidades.

"Jugando de esta manera como lo hemos hecho en el torneo los triunfos vendrán. No es que no hayamos hecho los méritos, generamos oportunidades, pero fallamos en la definición", reiteró el estratega uruguayo de 56 años.

El Apertura es el segundo torneo de Almada con el Pachuca, en el primero, el Clausura 2022, el estratega sudamericano perdió la final ante el bicampeón Atlas.

"Las definiciones no son cosas del entrenador, los que definen son los futbolistas que antes han dado muestra que saben definir, sólo son malas rachas. Hay que seguir siendo optimistas para mejorar", sentenció el uruguayo.

El Pachuca volverá a la actividad este miércoles cuando visite en la quinta jornada del Apertura al Necaxa.EFE

rcg/gb/ga