Quintana: "Mi premio más importante es el amor de la gente"

París, 24 jul. El colombiano Nairo Quintana, aclamado por el público de su país en los Campos Elíseos de París para el cierre del Tour de Francia, agradeció el apoyo de sus compatriotas y dijo que es "el premio más importante" de su carrera.

"La gente se pregunta de dónde salen tantos colombianos y no entienden por qué apoyan a Nairo y no a otro. Para mi el premio más importante es el amor de la gente", dijo el ciclista del Arkea, sexto de la general del Tour.

El de Boyacá consideró que ese seguimiento responde a la "identificación" con su carácter.

"Nairo es el colombiano de a pie, que se levanta a trabajar y salir adelante y que sueña y quiere cumplir sus sueños", dijo el ciclista, que tres veces ha subido al podio de París.

Quintana, que venía a este Tour a lograrlo una cuarta, se mostró satisfecho con el sexto puesto.

"Me voy muy contento, feliz, lo he dado todo, he dado el máximo. Este puesto reafirma que estamos en buena condición, que nos quedan buenos años. Tenemos que seguir preparando fuerte para seguir disfrutando, ganando y emocionando a la gente", aseguró.

A sus 32 años, Quintana dijo que lo que ha hecho su generación está siendo seguido por otros, en especial por Egan Bernal, a quien deseó una pronta recuperación, pero también a otros corredores que "están haciendo sus pinitos".

"Estamos haciendo escuela para que se sigan cosechando triunfos", aseguró.