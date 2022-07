Viernes, 22 de julio de 2022 (08.00 GMT)

=============

ZELENSKI

Zelenski agradece a Biden la nueva ayuda militar de EEUU a Ucrania

Leópolis. El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la nueva ayuda militar a Ucrania de 270 millones de dólares anunciada este viernes que, a su juicio, "acelerarán la liberación" de su país. En un mensaje por la red social Twitter publicado este sábado, el presidente ucraniano subrayó que "estas potentes armas, de importancia crítica, salvarán la vida de nuestros soldados y acelerarán la liberación de nuestra tierra del agresor ruso", en alusión al paquete de ayuda militar adicional de Washington valorado en 270 millones de dólares.

CEREALES

EEUU muestra un optimismo contenido sobre el acuerdo de exportación de grano

Washington. El Gobierno estadounidense mostró un optimismo contenido sobre el acuerdo alcanzado hoy mismo en Estambul entre Ucrania y Rusia para desbloquear a través de un corredor marítimo las exportaciones de cereales que permanecen en los puertos ucranianos a causa de la invasión rusa. "Esperamos su implementación completa. El diablo se esconde en los detalles. Agradecemos que este pacto se haya podido cerrar, pero dependerá de su cumplimiento", indicó en una rueda de prensa telefónica el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

EEUU ELECCIONES

Trump y Pence compiten con mítines en Arizona en un posible adelanto de 2024

Washington. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) y su exvicepresidente, Mike Pence, compitieron este viernes con mítines casi simultáneos en el estado clave de Arizona, en lo que podría ser un adelanto de la campaña presidencial de 2024 si ambos se presentan a la candidatura republicana. Los dos políticos acudieron a este estado del suroeste de EE.UU. para apoyar a sendas candidatas a la Gobernación de Arizona, por lo que sobre el papel ellos no eran los protagonistas de la jornada, pero inevitablemente se terminaron llevando todos los focos y los medios lo interpretaron como un nuevo episodio de confrontación entre los dos antiguos colaboradores.

VIRUELA DEL MONO EEUU

EEUU detecta por primera vez dos casos de viruela del mono en niños

Washington. Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) informaron este viernes que han detectado por primera vez dos casos de viruela del mono en niños. En un comunicado, los CDC indicaron que uno de los menores infectados es un residente en California de menos de dos años, mientras que el otro se encontraba en EE.UU., pero no reside habitualmente en el país.

EEUU JUSTICIA

El ultraderechista Steve Bannon, culpable de desacato al Congreso de EE.UU.

Washington. El ultraderechista Steve Bannon, que fue asesor del expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), fue considerado culpable este viernes de desacato al Congreso tras haberse negado a comparecer ante el comité que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio. Su juicio comenzó el lunes y la pena establecida todavía no se ha precisado. Su difusión, según los plazos en vigor, podría demorarse entre 60 y 90 días.

CUBA PROTESTAS

El presidente de Cuba carga contra las manifestaciones por los apagones

La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este viernes que quienes culpan al Gobierno por el manejo de los prolongados apagones de las últimas semanas “están respondiendo a lo que quiere la contrarrevolución”. La intervención del mandatario vino justo después de la comparecencia del ministro de Energía y Minas, Livián Arronte –de quien depende la empresa estatal de electricidad– en la última jornada de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral).

PARAGUAY EEUU

EEUU sanciona a exgobernante paraguayo Horacio Cartes por corrupción

Asunción. EE.UU. sancionó este viernes al exgobernante y empresario paraguayo Horacio Cartes por "actos de corrupción significativos" durante su mandato 2013-2018 , una decisión que agitó las aguas de la política en el país suramericano, inmerso en una dura campaña por el liderazgo del oficialista Partido Colorado. La decisión fue anunciada en Twitter por el secretario de Estado, Antony Blinken, y dada a conocer casi en simultáneo en Asunción por el embajador de Washington en el país, Marc Ostfield.

LIBIA CRISIS

La ONU pide el cese de la violencia en Trípoli que causó víctimas civiles

Trípoli. "¡La lucha debe parar!", pidió la asesora especial de Naciones Unidas para Libia (UNSMIL), Stephanie Williams, en relación a los recientes enfrentamientos entre milicias armadas en Trípoli que causaron la muerte de 13 personas, una de ellos menor, además de 30 heridos."El uso indiscriminado de armas en una zona urbana densamente poblada sin salvaguardar a los civiles es una grave violación del derecho internacional humanitario y un delito sancionable", reprochó Williams por los combates de las últimas horas.

COMIC CON

La esperada serie sobre "The Lord Of The Rings" se apodera de la Comic-Con

San Diego (EE.UU.). Es la ficción televisiva más cara de la historia, con un presupuesto de más de 450 millones de dólares para su primera temporada, y Amazon Studios elevó este viernes la expectación por "The Lord Of The Rings: The Rings Of The Power" con una espectacular presentación en la Comic-Con, la feria más importante del mundo del entretenimiento. El gigante del comercio electrónico fichó a Stephen Colbert para proyectar a los fanáticos de la saga las primeras imágenes de esta serie, codirigida y producida por el español J.A Bayona, que llegará a Amazon Prime Video el 2 de septiembre. EFE

