Thomas: "La nueva generación nos empuja a la puerta"

Rocamadour (Francia), 23 jul. El británico Geraint Thomas aseguró que la nueva generación representada por el danés Jonas Vingegaard y el esloveno Tadej Pogacar, "empujan" a la suya a la retirada, pero señaló que su tercer puesto en el Tour de Francia demuestra que todavía tiene cosas que decir.

"Me hubiera gustado atacar más, pero con los dos que había delante, no era nada fácil. No voy a atacar solo para salir en la tele. Lo hice el viernes, para los aficionados, pero no se puede hacer muchos más", dijo el ciclista del Ineos, de 36 años.

Thomas puso a español Alejandro Valverde como ejemplo de duración en el pelotón y como muestra de que "si te entrenas bien y comes adecuadamente puedes aguantar muchos años".

"Puede que el año próximo sea el último en el pelotón, tengo contrato hasta el final. En el equipo hay otros más jóvenes, como Egan Bernal o Tom Pickock, que tiene un gran futuro, aunque una cosa es correr para ganar una etapa y otra para ganar el Tour", dijo.

Thomas, ganador del Tour de 2018 y segundo al año siguiente, aseguró que ahora se toma el ciclismo de forma diferente, desde la preparación y señaló que celebrará su tercer podio en París pero "con menos brío".

"Una borrachera a mis años no te afecta igual", dijo el ciclista, que aseguró que ahora se cuida más para poder alargar el máximo su carrera deportiva.

Thomas opinó que el Tour fue el más duro que recuerda en su carrera.

"Es mi duodécimo Tour y no recuerdo otro en el que los dos primeros de la general estuvieran siempre adelante. Todo el rato a fondo", afirmó. EFE

