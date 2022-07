Sábado, 23 de julio de 2022 (20.00 GMT)

COMIC CON - San Diego (EE.UU.) - La todopoderosa Marvel presentará sus futuras series y películas en la clausura de la Comic-Con, la feria más importante del mundo del entretenimiento, que también conocerá el futuro de "Game of Thrones" con su secuela,"House of the Dragon".

UCRANIA GUERRA SITUACION - Moscú/Leópolis - Rusia centra su esfuerzo en la región de Donetsk y ataca el puerto de Odesa.

UCRANIA GUERRA ZELENSKI - Leópolis (Ucrania) - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que acaba de destituir a algunos altos cargos ante las sospechas de traición, incluidos en sus servicios de seguridad, mantiene un núcleo duro de figuras clave y absolutamente leales.

VIRUELA MONO - Ginebra - OMS activa su máximo nivel de alerta global ante el brote de viruela del mono

COLOMBIA CONFLICTO - San José de Oriente (Colombia) - Verdad a medias, víctimas del conflicto colombiano piden ser escuchadas.

TÚNEZ REFERÉNDUM - Túnez - Túnez se muestra inmovilizado ante campaña electoral o de boicot al referendo

UE ENERGÍA - Bruselas - El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aboga, en una entrevista con Efe, por que la UE se prepare "cuanto antes" ante un posible corte del gas ruso, con ahorro en el consumo. (Recursos de archivo en www.lafototeca,com. Código 14395144, 14498931 y otros).

PAPA CANADÁ - Ciudad del Vaticano - El papa Francisco viaja mañana domingo a Canadá, donde visitará las ciudades de Edmonton, Québec e Iqaluit, en un viaje en el que pedirá perdón por los abusos en los internados gestionados por la Iglesia católica.

BANGLADESH ROHINYÁS - Dacca - La minoría rohinyá sueña con un retorno a casa tras la sentencia del CIJ

MÉXICO ABORTO - Tijuana - La primera clínica legal para abortar abre en la frontera de México con EEUU

LATINOAMÉRICA DÓLAR - Redacción América - El dólar fuerte hace temblar a gran parte de la economía de América Latina.

PERÚ PESCA - Lima - Pescadores peruanos quieren duplicar las exportaciones para el consumo humano

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO - Tapachula - Gabriel Moya; un boxeador cubano lleva "golpes" de unidad a migrantes en el sur de México.

ARTE SONORO - Miami (EEUU) - Exposición multisensorial en Florida conecta arte, sonido y memoria

EE.UU. TURISMO - Nueva York - EE.UU. TURISMO - Nueva York - El Nueva York más fantasmagórico de la mano de un apasionado del misterio. "100 lugares misteriosos de Nueva York".EFE

