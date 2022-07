"Quiero regresar al Tour para ganar otro", clama Vingegaard

Jonas Vingegaard, que se prepara para conquistar el domingo su primer Tour de Francia, afirmó este sábado después de la contrarreloj de la 20ª etapa que desea "regresar (...) para ganar otro".

"Pero no me he fijado cinco Tours de Francia o algo por el estilo", añadió el danés del equipo Jumbo en la tradicional rueda de prensa del maillot amarillo la víspera de la llegada.

Pregunta: ¿Está sorprendido por su victoria probable?

Respuesta: "Sí y no. Después del año pasado, sabía que tenía el nivel para rodar para ganar. Pero otra cosa es concretarlo. Siempre creí que tenía una opción de lograrlo".

P: Estuvo a punto de perderlo todo al evitar la caída en la contrarreloj. ¿Qué pasó?

R: "Había muchos pequeños baches en el asfalto, y no pude compensar. Afortunadamente recuperé y enderecé el rumbo, es lo que cuenta".

P: ¿Cómo explica su progresión en la contrarreloj?

R: "La aerodinámica. He progresado como corredor, empujo con más vatios pero soy también mucho mejor sobre la bicicleta. Hicimos muchos test en el túnel de viento, sobre la pista, trabajamos mucho sobre la posición y dio frutos".

P: ¿Ha vivido dificultades en este Tour?

R: "En el pavés no fue fácil para mí. Tuve un problema con la cadena, entré en pánico, cambié de bicicleta en varias ocasiones, fue un gran estrés. Fue el único momento que no salió como estaba planeado".

P: Pogacar ha dicho que regresará con una motivación extra. ¿Cuál es su relación con él?

R: "Con Tadej tenemos una buena relación. No nos vemos a nivel privado, pero nos respetamos mutuamente. Es un gran tipo, muy simpático, y uno de los mejores corredores del mundo. Seguro que quiere ganar, yo también. Estoy muy orgulloso de lo que he logrado pero quiero ganar de nuevo".

P: ¿Qué objetivo se fija?

R: "Primero quiero celebrar esta victoria. Por supuesto quiero regresar al Tour para ganar otro. Pero no me he fijado ganar cinco Tours de Francia o algo parecido. Sólo quiero volver y ganar".

P: ¿En qué ha cambiado?

R: "Creo más en mí que antes, tengo más confianza en mí y he crecido, he madurado".

P: ¿Cómo ha trabajado el problema de nerviosismo que ha evocado?

R: "Me han puesto ante situaciones complicadas, tenía tendencia a evitarlas. Me hicieron enfrentarme a ellas y crecimos poco a poco, tengo algún pelo más en el pecho, si se puede decir".

P: No se conocen muchas cosas como usted. ¿Quién es usted realmente?

R: "Soy alguien que ama a su familia, adoro pasar tiempo con mis chicas (su pareja y su hija) en casa. Ellas son mis apoyos".

P: ¿Va a cambiar su vida?

R: "Ignoro si las cosas van a cambiar ahora o más adelante. Habrá que verlo... Sé que la semana que viene va a ser loca. Subir al balcón del ayuntamiento (de Copenhague), el miércoles, será muy fuerte".

