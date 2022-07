Leclerc: "La ayuda de Carlos ha sido increíble, la estoy muy agradecido"

Redacción deportes, 23 jul. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Francia, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito Paul Ricard de Le Castellet, donde se benefició de la sensacional ayuda que le proporcionó, dándole rebufos, su compañero el español Carlos Sainz, que "la ayuda de" éste "ha sido increíble" y que le está "muy agradecido".

Leclerc, de 24 años, firmó su decimosexta 'pole' en la Fórmula Uno, la séptima de la temporada; y arrancará, en busca de su sexta victoria en la categoría reina -que sería la cuarta del año-, desde la primera fila, al lado del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que lidera el Mundial, con 38 puntos más que él; y al que mejoró en tres décimas en la decisiva tercera ronda (Q3) de la calificación.

"Al final he logrado dar una gran vuelta; tuve problemas durante todo el fin de semana para dar una vuelta, pero he conseguido hacerlo. Me ha ayudado mucho Carlos (Sainz), ha sido un gran trabajo de equipo", explicó el piloto del principado de la Costa Azul nada más bajarse del coche este sábado en el circuito Paul Ricard.

"Sin Carlos hubiese sido todo mucho más apretado, así que le doy las gracias. Le estoy muy agradecido", comentó Leclerc, que arrancará desde una 'pole' que, desde que el Gran Premio de Francia se corre de nuevo en la pista de Le Castellet (2018), implica, si se cumplen las estadísticas, victoria en carrera.

Acerca de los rebufos que le ofreció el talentoso piloto madrileño, el monegasco afirmó que "era complicado hacerlo perfecto".

"La primera vez igual no nos salió del todo bien, en las curvas ocho y nueve (de las 15 del circuito). Pero en el segundo intento (el decisivo) salió perfecto. Carlos ayudándome ha estado increíble", afirmó Leclerc este sábado en el circuito de Paul Ricard.