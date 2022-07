La minoría rohinyá sueña con un retorno a casa tras la sentencia del CIJ

Azad Majumder

Dacca, 23 jul. Casi cinco años después del éxodo masivo de rohinyás hacia Bangladesh, huyendo de la represión de las autoridades de Birmania, esta perseguida minoría recibió con optimismo el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se declaró competente para juzgar el presunto genocidio que vivieron.

Bangladesh acoge cerca de un millón de refugiados rohinyás que permanecen en los campamentos masificados del sur del país a la espera de que se resuelva la crisis, mientras su país de origen les sigue considerando apátridas.

La sentencia emitida ayer por la CIJ parece ser el primer paso hacia una solución, después de que la Corte rechazara las objeciones presentadas por Birmania contra Gambia, quien en 2019 presentó una demanda contra el país asiático acusándole de haber perseguido durante años a la minoría rohinyá.

UN PASO ADELANTE

"Estamos muy contentos con la reciente decisión de la CIJ. Muestra síntomas positivos en la crisis del genocidio rohinyá. Es un logro maravilloso y un paso adelante", dijo hoy a Efe la directora de comunicación de la Asociación de Jóvenes Rohinyás, Ali Janah.

Tras la denuncia de Gambia en 2019, Birmania justificó la violencia asegurando que los represaliados eran grupos insurgentes que supuestamente atacaron puestos policiales y fronterizos, y el pasado febrero presentó objeciones contra la denuncia del país africano, pidiendo que los jueces se declararan incompetentes en el caso.

Pero una vez descartada la petición de Birmania, el caso seguirá adelante, una "buena noticia" según la activista rohinyá, Razia Sultana, ganadora del premio internacional 'Women of Courage' en 2019, que sin embargo prefirió llamar a la calma, sugiriendo que el impacto de estas decisiones a veces es más simbólico que práctico.

"Es una gran noticia para nosotros. Ahora tenemos que ver y esperaremos el veredicto. A veces sentimos que son algo simbólico. Esperamos que esto no se vuelva simbólico y tenga un impacto significativo", destacó.

Para el prominente defensor de los derechos humanos en Bangladesh, Nur Khan Liton, "esta orden es solo el comienzo" y una forma de levantar el ánimo de los rohinyás para volver a casa.

"Hubo un tiempo en que no se podía creer que el juicio contra este genocidio fuera posible. (...) Este es un gran progreso para obtener justicia por el genocidio. El juicio por el genocidio fue una de las principales demandas de los rohinyás. Como ahora hay algún progreso en esta demanda, los hará optimistas sobre sus otras demandas", explicó a Efe.

Sin embargo, esta alegría no se ha extendido a todos los refugiados, y es que una gran mayoría dice no haber oído hablar de la sentencia o ser capaces de comprenderla, como es el caso de Mohammad Toha, un hombre rohinyá que habita en un campamento en Cox's Bazar, y que dijo a Efe que no estaba al tanto de la orden.

ÉXODO MASIVO

El éxodo rohinyá hacia Bangladesh comenzó el 25 de agosto de 2017, cuando el Ejército birmano lanzó una campaña en respuesta a diversos atentados de un grupo insurgente local en la que, de acuerdo con organismos de derechos humanos y testigos, incendió pueblos, asesinó y cometió violaciones de los derechos humanos contra civiles provocando una crisis humanitaria.

Una ola de violencia que llevó a escapar a unos 774.000 rohinyás, y que la ONU calificó de limpieza étnica e intento de genocidio.

Desde entonces se han realizado dos intentos por iniciar la repatriación, pero ambos fracasaron por la negativa de los miembros de esta perseguida minoría, que no quería regresar a casa sin una garantía de ciudadanía y seguridad.

Unas garantías que, sin embargo, se desvanecieron tras el golpe de Estado en Birmania en febrero de 2021.

"Incluso cuando Bangladesh se cansa de los refugiados, cualquier opción inmediata para su regreso seguro ha disminuido aún más después del golpe de estado en Birmania, pero al menos su esperanza de que haya justicia se ha mantenido viva gracias a la decisión de la CIJ", resumió a Efe la directora para el sur de Asia de Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly.

Pese a las pocas esperanzas que quedan tras el golpe, miles de rohinyás de los campamentos de refugiados lanzaron en junio una masiva campaña de regreso a casa, para presionar a la comunidad internacional a que acelere el proceso de repatriación con plenas garantías.

Durante estos cinco años en Bangladesh, los rohinyás han presenciado el asesinato de uno de sus líderes más destacados, Mohammad Mohibullah, el pasado septiembre en uno de los campamentos, y que varios sospechan que fue cometido por miembros del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA), del ala más conservadora, y enemistados con Mohibullah.

Además, Bangladesh comenzó en 2020 un proyecto de reubicaciones forzosas que le ha llevado a trasladar a más de 26.000 refugiados a una isla remota para desgongestionar los campamentos, pero que generó criticas entre la comunidad internacional por sus pésimas condiciones de vida. EFE

am-hbc/fpa