Eventos con hinchas prueban crecimiento de eSports en pandemia, dice experto

México, 23 jul. Los eventos que permitirán el regreso de los hinchas a las competencias de eSports probarán que fue real el crecimiento que tuvieron los deportes electrónicos en la pandemia, aseguró este sábado el director general de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), Jordi Soler.

"Es la constatación de que estamos todos ahí, que es una realidad, que no es una fantasía del mundo en línea y que al final todo tiene mucho sentido porque somos seres sociales, nos gusta el contacto y mostramos que esto existe", explicó a Efe el directivo español.

El ejecutivo más importante de la LVP, una de las empresas operadoras de competiciones de videojuegos más importante en los países hispanohablantes, admitió que la vuelta a los eventos en los que los aficionados a los eSports puedan disfrutar de los campeonatos en vivo beneficia para atraer nuevos patrocinadores.

"No tener hinchas perjudicó la incorporación de nuevas marcas que quisieran estar en el ecosistema. Las que teníamos con nosotros han seguido y están contentas porque vieron le crecimiento de las audiencias, pero tuvimos dificultad en incorporar nuevas. Tener eventos presenciales permite constatar que esto es una realidad", reiteró Soler.

Según un estudio de la consultora experta en tecnología The Competitive Intelligence Unit, México cerró 2020, año en que se inició la pandemia, con 72.3 millones de 'gamers', de los cuales 11.1 millones consume torneos de eSports. En 2021, la cifra subió a 76.7 millones de videojugadores.

La LVP tendrá como primer gran evento en América Latina el Ubeat Live México Edición Zero el próximo 6 de agosto en Ciudad de México, un festival que tendrá como plato principal la final de la Liga mexicana de League of Legends entre The Kings y Atheris Esports.

Además, contará con un exhibición de 'freestyle' que enfrentará a dos equipos comandados por dos de los principales exponentes del mundo de la improvisación, el mexicano Aczino y el español Chuty.

El Ubeat Live, que espera juntar unos 5.000 aficionados en México, tuvo su primera edición el 1,2 y 3 de julio en Barcelona, España con actividades del 'gaming', pero también de la cultura urbana.

"México es uno de los mercados de eSports más importante de Latinoamérica. Llevamos unos cinco años aquí y estamos contentos de cómo crece la actividad. Si vemos el nivel de la economía y del desarrollo demográfico, es el mejor sitio para empezar la primera franquicia de Ubeat Live fuera de España. Veremos si en otros países de la región también tiene sentido", sentenció Soler.