Conflictos por cierres de carreteras en Panamá dejan varios heridos

Ciudad de Panamá, 23 jul. Varias personas resultaron heridas este sábado en uno de los tantos bloqueos que persisten en la principal carretera de Panamá en el marco de unas protestas nacionales, entre llamados a que estas obstrucciones cesen y la amenaza de los transportistas de suspender el servicio por razones de seguridad.

Dos manifestantes fueron arrollados por transportistas en un bloqueo en Horconcitos, una localidad de la occidental provincia de Chiriquí situada a 410 kilómetros de la Ciudad de Panamá, informó el Ministerio de Salud (Minsa), que precisó que ambos están hospitalizados.

Se trata de un joven de 20 que sufrió una laceración en un brazo y está estable, y otro de 30 años que presenta lesiones en dos costillas, un tobillo y le fue saturada una cortada en la cabeza, dijo el Minsa, que costeará exámenes adicionales a este último.

Videos difundidos por los medios locales muestran cuando una pickup cargada de plátanos avanza —mientras alguien grita "pasa, pasa" y entre pedradas de un puñado de indígenas que obstruía la vía— pasando por encima de al menos uno de ellos, que de inmediato se levanta y se coloca a un lado de la carretera mientras el resto sigue lanzando piedras a camiones que también transitaban.

Al menos un agente de la Policía estaba en el lugar, según los videos del incidente en Horconcitos, donde los transportistas tenían más de 24 horas varados según informes de la prensa local.

"Me tiraron una piedra, me desbarataron el vidrio (parabrisas), me rompieron la cabeza, mi reacción fue huir, por eso le pasé al señor por encima", explicó el joven chofer de la pickup en un video difundido en redes sociales, en el que muestra sus heridas.

Hay al menos otros cuatro transportes implicados en el incidente y dos de sus choferes mostraron heridas en sus cabezas y brazos que aseguraron fueron causadas por pedradas de los manifestantes.

La Policía informó que arrestó al joven implicado, mientras que la Fiscalía dijo que abrió de oficio una investigación por "la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio" y otra por "lesiones personales".

TRANSPORTISTAS DE CARGA AMENAZAN CON SUSPENDER SERVICIO

El incidente de este sábado sigue a otro sucedido días atrás, cuando dos hombres presuntamente armados impidieron el paso de una "caravana humanitaria" o convoy de alimentos que se dirigía desde el occidente del país hacia la capital. Ambos sospechosos se entregaron a las autoridades.

Ocho asociaciones de transporte de carga dijeron este sábado en un comunicado que daban "plazo al Gobierno" hasta el próximo lunes "para que garantice el libre tránsito y la seguridad del transporte de carga a nivel nacional".

"De lo contrario, tendremos que suspender la prestación del servicio para garantizar la protección de nuestros colaboradores y equipos rodantes", agregaron los transportistas.

ACUSAN DE "INACCIÓN" AL GOBIERNO, QUE PIDE EL CESE DE LOS BLOQUEOS

Los bloqueos en la carretera Interamericana, que cruza el país y lo une con Centroamérica, y de otras vías, han provocado escasez de alimentos, combustible e insumos de diversa índole en los centros urbanos, y obligado a miles de trabajadores a caminar por autopistas y pagar doble pasaje para llegar a sus empleos y casas.

Estas acciones persisten pese a que desde el jueves pasado el Gobierno de Laurentino Cortizo y los gremios, sindicatos e indígenas que impulsan las protestas contra el alto costo de la vida y corrupción, negocian una salida a la crisis en una "mesa única de diálogo", en la que el sector privado reclama ser incluido.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) acusó "la inacción del Gobierno al no garantizar la vida, honra y bienes de los que vivimos en este país (...) afectando, gravemente, el libre tránsito, la salud, la educación, el trabajo, la propiedad privada e incluso ha saboteado la seguridad alimentaria".

"El Gobierno nacional llama a poner fin a los bloqueos de vías públicas", repitió este sábado el Ejecutivo en un comunicado, en el que sostuvo que "toda persona que cometa actos de vandalismo será procesada por la justicia, según las leyes vigentes". EFE

