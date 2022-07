Veinticuatro horas después de anunciar su salida, Oblitas ensaya la vuelta a la FPF

Lima, 22 jul. El exfutbolista Juan Carlos Oblitas, que el jueves anunció su desvinculación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como director deportivo, admitió este viernes que está abierto a considerar su continuidad en el cargo.

"Yo nunca cierro las puertas a nada", declaró Oblitas en una conferencia de prensa.

Oblitas, quien inició su intervención con una felicitación a a la atleta peruana Kimberly García por su segunda medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo en Eugene (Oregon), explicó que el anuncio de su salida lo hizo el jueves al no llegar a un acuerdo con los directivos de la FPF para renovar su contrato.

Además, admitió que durante estas negociaciones supo que estaban ofreciendo su puesto al exfutbolista Roberto Silva.

"Me llamó Roberto Silva explicando que le ofrecieron el puesto y no me causó sorpresa", relató.

Añadió que, tras la conversación con Silva, decidió emitir el comunicado donde anunció que no continuaría como director deportivo de la FPF, cuyo contrato culminó al término del partido de repesca del Mundial de Catar con la selección de Australia.

Lo mismo ocurrió con el contrato del entrenador argentino Ricardo Gareca, que al no conseguir la clasificación al Mundial, debía entrar en negociaciones para renovar su vínculo con la Blanquirroja, pero que no logró concretarse.

Oblitas, quien fue elegido en 2015 como director deportivo de la FPF, aseguró que sigue impactado por la partida de 'el Tigre', quien clasificó a la Bicolor al Mundial de Rusia 2018 tras 36 años de ausencia.

"El técnico más exitoso en la historia del fútbol de selecciones en Perú se tuvo que ir de otra manera (...), se fue con la cabeza en alto, sin lugar a dudas, pero fallamos en las formas", comentó.