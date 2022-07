Van Aert: "Laporte no sabe lo fuerte que es"

Cahors (Francia), 22 jul. El belga Wout Van Aert (Jumbo) ensalzó la figura de su compañero francés Christophe Laporte, ganador en Cahors, de quien subrayó su condición de amigo y su fortaleza como ciclista, algo que se lo ha recordado en varias ocasiones.

"¡Ya se lo he dicho varias veces, no sabe lo fuerte que es!. Christophe Laporte es nuevo en el equipo, pero ya es un gran amigo, ha hecho mucho por mí en el Tour pero también en la primavera", dijo agradecido el campeón belga.

Aunque Van Aert no tuvo su mejor día, trabajo para conservar el maillot amarillo de Jonas Vingegaard y ayudar a Laporte a ganar la etapa.

"No me sentí muy bien, así que en el inicio de la etapa le dije a Christophe: "Es tu día, la etapa es para ti. Yo me encargo de mantener a Jonas Vingegaard al frente del pelotón y tú corres. Y lo hizo, atacando también. Es una locura que termine así", explicó.