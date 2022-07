River se reencuentra con la victoria frente a Gimnasia en la Liga argentina

River Plate volvió a ganar después de tres partidos y derrotó 1-0 a Gimnasia y Esgrima este jueves, en el partido con el que se cerró la novena fecha de la Liga Profesional-2022 del fútbol argentino.

En el estadio Monumental, River festejó con el gol que anotó el delantero Lucas Beltrán (42) para darle una victoria ajustada pero merecida al equipo de Marcelo Gallardo, que todavía está lejos de los primeros puestos, después de un mal arranque en el torneo y un andar irregular, con apenas tres victorias en nueve jornadas.

En el equipo de la banda roja se estrenó el delantero colombiano Miguel Borja, uno de los refuerzos que llegó a River, que ingresó por Beltrán a falta de 20 minutos para el final, y que tendrá la difícil misión de reemplazar a Julián Álvarez, transferido al Manchester City inglés.

"El respaldo de los aficionados es muy importante, me va a ayudar mucho con la adaptación. Este es un fútbol más dinámico y de a poco me voy adaptando y conociendo a mis compañeros, estoy con muchas ganas de mejorar", expresó el colombiano Borja.

Luego de nueve fechas, el torneo tiene ahora como punteros a Argentinos Juniors y a Atlético Tucumán, con 19 puntos, seguidos ahora por Platense y Godoy Cruz, ambos con 17, mientras que Newell’s Old Boys y Huracán suman 16 unidades.

- Oportuna victoria del Rosario de Tevez -

En medio de una campaña menos que discreta, Rosario Central se dio el gran gusto de ganarle el volcánico clásico de la ciudad por 1-0 a Newell’s Old Boys, con un cabezazo de Alejo Véliz (43), además de arrebatarle el invicto a su rival eterno y bajar a los rojinegros de la punta del campeonato.

La victoria en el clásico de Rosario es un espaldarazo para la reciente conducción del estelar Carlos Tevez, que conduce hace apenas cinco partidos, en su primera experiencia como entrenador.

"Me recibí de director técnico cuando agarré (el mando de) Central y creo que no me equivoqué, es algo hermoso. Es por lo de hoy que elegí y creo que no me equivoqué. La satisfacción que uno tiene hoy es muy grande. Pero tenemos que seguir creciendo, esto tiene que ser un envión para lo que viene", destacó el Apache Tevez.

Después de siete partidos sin triunfos, Talleres ganó su segundo partido del torneo al superar por un ajustado 1-0 a Banfield con gol del colombiano Diego Valoyes (17), victoria que le permite recuperar algo de confianza al equipo del portugués Pedro Caixinha.

Estos son los resultados de la novena fecha de la Liga Profesional:

-Martes:

Colón–Aldosivi 1-1

Platense-Central Córdoba 2-0

Racing-Arsenal 1-1

Atlético Tucumán-Sarmiento 1-0

Argentinos Juniors-Boca 2-0

-Miércoles:

San Lorenzo-Unión 2-2

Patronato-Tigre 1-0

Defensa y Justicia-Independiente 2-1

Estudiantes-Barracas Central 3-1

Lanús-Vélez Sarsfield 2-2

Huracán-Godoy Cruz 0-0

-Jueves:

Rosario Central-Newell’s 1-0

Talleres-Banfield 1-0

River-Gimnasia y Esgrima 1-0

Posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. Argentinos 19 9 6 1 2 14 8

2. Atlético Tucumán 19 9 5 4 0 9 3

3. Platense 17 9 4 5 0 11 5

4. Godoy Cruz 17 9 5 2 2 11 6

5. Newell’s 16 9 4 4 1 9 5

6. Huracán 16 9 4 4 1 10 7

7. Racing 15 9 4 3 2 13 7

8. Gimnasia LP 15 9 4 3 2 9 6

9. Unión 15 9 4 3 2 16 15

10. Patronato 14 9 4 2 3 12 11

11. San Lorenzo 12 9 2 6 1 13 11

12. River Plate 12 9 3 3 3 12 10

13. Banfield 12 9 3 3 3 11 9

14. Arsenal 12 9 2 6 1 11 10

15. Boca 12 9 4 0 5 13 15

16. Sarmiento 11 9 3 2 4 8 8

17. Estudiantes 11 9 3 2 4 12 13

18. Rosario Central 11 9 3 2 4 4 7

19. Colón 10 9 2 4 3 7 8

20. Defensa y Justicia 10 9 2 4 3 9 11

21. Tigre 9 9 2 3 4 11 14

22. Barracas Central 9 9 2 3 4 11 15

23. Talleres 8 9 2 2 5 5 9

24. Central Córdoba 8 9 2 2 5 9 14

25. Independiente 8 9 2 2 5 8 13

26. Vélez Sarsfield 7 9 1 4 4 9 12

27. Lanús 6 9 1 3 5 9 15

28. Aldosivi 5 9 1 2 6 6 15

