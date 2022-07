Previsiones Deportes AFP de las 17H00 GMT

- OLIMPISMO

A dos años de los Juegos de París-2024

París:

Los retos organizativos a dos años de los Juegos Olímpicos de París

Saliendo de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 en 2021, el presidente del Comité de Organización de los Juegos de París-2024, Tony Estanguet, dijo a la AFP que estaba preparada para "correr un maratón a la velocidad de unos 100 metros" para los preparativos del evento.

Por Déborah CLAUDE

París:

La seguridad de París-2024, una ecuación con varias incógnitas

Con una ceremonia de inauguración en plena ciudad y diferente a todas las que hubo en el pasado, la falta de agentes de seguridad privada y las amenazas terroristas o de ciberataques, el reto de la seguridad es enorme para los organizadores de los Juegos Olímpicos de París-2024.

Por Cyril TOUAUX

Crisis en Sri Lanka

Colombo:

Los deportistas de Sri Lanka desafían la crisis para estar en los Juegos de la Commonwealth

El mejor jugador esrilanqués de bádminton Niluka Karunaratne irá a Inglaterra la próxima semana para participar en los Juegos de la Commonwealth y acabar su carrera donde la empezó, pero la crisis económica que afecta a su país casi da al traste con su sueño.

Por Sean GLEESON

FOTOS

- FÚTBOL

Pretemporada europea

París:

¿Quién puede fichar a un Cristiano Ronaldo de 37 años?

¿Dónde jugará Cristiano Ronaldo? El atacante portugués no parece muy ilusionado con la idea de seguir en el Manchester United, que no disputará la Liga de Campeones en el nuevo curso 2022-2023, pero las perspectivas de un nuevo destino no parecen nada claras.

Por Emmanuel BARRANGUET

FOTOS

Tokio:

Kylian Mbappé, altas exigencias para el nuevo jefe

Su prolongación de contrato hasta 2025 ha hecho de Kylian Mbappé el astro dominante del París SG y la encarnación de su proyecto deportivo. Un papel y un estatus que siempre ha reivindicado, pero que va a tener que asumir en el curso de una temporada rica en objetivos cruciales.

Por Keyvan NARAGHI

FOTOS

Tokio:

El nuevo PSG debe "dejar las individualidades de lado", afirma Pablo Sarabia a la AFP

El París SG, en reconstrucción, debe "dejar las individualidades de lado" y pensar en el "colectivo", explicó este viernes en una entrevista a la AFP el delantero español Pablo Sarabia, que regresa al club francés tras un año cedido en el Sporting de Lisboa, que espera jugar pese a la competencia en ataque con el trío de estrellas Messi-Neymar-Mbappé.

Por Keyvan NARAGHI

VIDEO, FOTOS

Las Vegas, Estados Unidos:

Lewandowski, Rüdiger, Raphinha, nuevas caras para el clásico Real Madrid-Barcelona

Raphinha, Tchouaméni, Rudiger, Christensen... nuevas caras para un clásico Real Madrid-Barcelona, que recupera brillo con el esperado duelo de artilleros entre el capitán merengue Karim Benzema y el fichaje estrella del Barça Robert Lewandowski.

FOTOS

Eurocopa femenina

París:

Las deportistas rompen el tabú de la menstruación

Llevar un pantalón corto de color blanco "no es práctico cuando tienes la regla": con esa frase, la atacante de la selección inglesa femenina de fútbol Beth Mead aprovechó la Eurocopa que se está disputando en su país para poner la menstruación en el centro del terreno de juego.

Por Laure BRUMONT con Nicolas BLASQUEZ

FOTOS ARCHIVO

Wigan, Reino Unido:

Comentario del partido Suecia-Bélgica, de los cuartos de final de la Eurocopa femenina.

FOTOS

Selecciones latinoamericanas

Caracas:

Scouting, un "pilar" para Pekerman en una "Vinotinto sin fronteras"

Captar a jóvenes en el extranjero, hijos del éxodo migratorio de Venezuela, es un "pilar" del proyecto del argentino José Pekerman en la Vinotinto, según el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez.

Por Esteban ROJAS

FOTOS, VIDEO

Campeonatos latinoamericanos

Buenos Aires:

Presentación de la décima fecha de la liga argentina de primera división.

México:

Resumen de la cuarta fecha del torneo Apertura de la primera división mexicana.

- AUTOMOVILISMO

Mundial de F1

Le Castellet, Francia:

"Ahora somos más unos outsiders", afirma Leclerc a la AFP

"En rendimiento, somos favoritos, pero hemos tenido algunos problemas que hacen que ahora seamos más unos outsiders": tras su actuación en Austria, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) apunta a una nueva victoria en Francia el domingo para creer en la "posibilidad de alcanzar" al holandés Max Verstappen (Red Bull).

Por Olivier LEVRAULT

INFOGRAFÍA, FOTOS

Le Castellet, Francia:

Comentario de la jornada de ensayos libres del Gran Premio de Francia

FOTOS

- CICLISMO

Tour de Francia

Cahors, Francia:

Laporte da la primera victoria a Francia, Vingegaard a un día menos de ganar el Tour

Christophe Laporte (Jumbo) se adjudicó este viernes la 19ª etapa del Tour de Francia, con final en Cahors, logrando la primera victoria gala en esta edición de la 'Grande Boucle'.

Por Iván GONZÁLEZ

FOTOS

- RUGBY

Mundial de Francia-2023

Burdeos, Francia:

"Nadie creía que fuera posible, salvo nosotros", afirma seleccionador chileno de rugby a la AFP

"Teníamos muy pocas chances de clasificar, nadie creía que fuera posible, salvo nosotros", explica en una entrevista a la AFP el seleccionador de Chile de rugby, Pablo Lemoine, tras sacar el billete para su primer Mundial, al ganar a Estados Unidos.

Por Raphaël PERRY

- ATLETISMO

Mundial de Eugene-2022

Eugene, Estados Unidos:

Perú celebra un histórico doblete de García en marcha; dominicana Paulino va por oro

La peruana Kimberly García le brindó el viernes a Perú su segundo oro en la marcha de Eugene-2022, las primeras del país suramericano en los Mundiales de atletismo, en una jornada en que la dominicana Marileidy Paulino peleará por el oro en los 400 metros.

Por Guillermo BARROS

Eugene, Estados Unidos:

Peruana Kimberly García gana los 35 km marcha, su segundo oro del Mundial de atletismo

La peruana Kimberly García se impuso este viernes en los 35 kilómetros marcha del Mundial de Eugene y completó un histórico doblete de oros después de su victoria en la prueba de 20 kilómetros una semana atrás.

Por Guillermo BARROS

FOTOS

Eugene, Estados Unidos

Kimberly García, la pionera de oro del atletismo peruano

Con dos inesperados y rotundos oros en los 20 y 35 kilómetros marcha de Eugene, Kimberly García colocó a Perú en el mapa mundial del atletismo sin recibir apenas ayudas estatales y tras pasar por momentos difíciles en los que se planteó la retirada.

Por Guillermo BARROS

FOTOS

Eugene, Estados Unidos

Luis Grijalva, el "dreamer" que pelea por las medallas en el Mundial de atletismo

Luis Grijalva, que el domingo correrá por Guatemala en la final de los 5.000 metros del Mundial de Eugene, creció en Estados Unidos bajo la protección del programa DACA, adoptado en el mandato de Barack Obama para ayudar a cientos de miles de niños que entraron indocumentados a Estados Unidos.

Por Robin GREMMEL

FOTOS

