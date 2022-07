Previsiones de infografía de las 20H00 GMT

PRINCIPALES NOTICIAS

* Ucrania-Rusia-conflicto: Mapa con la situación del conflicto en Ucrania al 22 de julio a las 07H00 GMT (135 x 95 mm)

Disponibles:

- Ucrania-Rusia-conflicto (135 x 95 mm)

- Italia-política-gobierno (135 x 69 mm)

- México-criminalidad-mujeres-justicia-ONU (90 x 67 mm)

- Brasil-favela-violencia-policía-narcotráfico-criminalidad (90 x 79 mm)

ECONOMÍA

* Ucrania-Rusia-conflicto-agricultura-comercio:

1/ Infografía con los países cuyas importaciones de trigo de Rusia o de Ucrania superan el 50% en 2021, según datos de la FAO (90 x 88 mm)

2/ Principales puertos del Mar Negro (180 x 145 mm)

* Ucrania-Rusia-conflicto-UE-energía-gas:

1/ Evolución del gas enviado hacia Alemania vía el gasoducto Nord Stream 1 desde el 1º de febrero (90 x 75 mm)

2/ Evolución de las exportaciones rusas de petróleo, gas y carbón según datos del Centre for Research on Energy and Clean Air (135 x 67 mm)

* Argentina-economía-divisas-mercados-acciones-ministerio: Evolución del precio de venta del dólar en el mercado oficial y en el mercado paralelo en Argentina, desde el 2 de enero de 2020 (90 x 70 mm)

* EEUU-empresas-tecnología-telecomunicaciones: Gráficos con el beneficio trimestral de Twitter y la facturación trimestral, desde el primer trimestre 2020 (90 x 70 mm)

Disponibles:

- Rusia-Ucrania-conflicto-UE-gas-energía-transporte (2 infografías)

- UE-inflación-BCE-tasas-banca (2 infografías)

- Latam-ingresos-riqueza-pobreza-Panamá (90 x 90 mm)

- EEUU-automóvil-empresas (90 x 75 mm)

- Clima-seguros (135 x 95 mm)

SOCIEDAD/CULTURA/GENTE/CIENCIA

* Europa-incendios-sequía-meteorología-España: Evolución de la cantidad de hectáreas quemadas en España desde principios de año, comparación con el promedio, el mínimo y el máximo de los últimos 15 año (90 x 71 mm)

* México-sequía-clima: Mapa de México mostrando la intensidad de la sequía a mayo de 2021, con más de la mitad del país afectado, según un informe de la OMM publicado este viernes (90 x 72 mm)

* Ciencia-animales: Ficha de información sobre el gran tiburón blanco (135 x 141 mm)

Disponibles:

- Europa-incendios-sequía-meteorología (2 infografías)

- Animales-medioambiente-ecología-preservación (4 infografías)

- Salud-virus-viruela-enfermedad (45 x 97 mm)

DEPORTES

* Ciclismo-TDF-2022-FRA:

1/ Recorrido de las etapas 20 y 21 del Tour de Francia (2 infografías de 90 x 106 mm)

2/ Perfiles de las etapas 20 y 21 (2 infografías de 90 x 74 mm)

3/ Resultados de la 19ª etapa del Tour de Francia 2022 (45 x 145 mm)

* Ciclismo-TDF-2022-FRA-femenino: Recorrido del Tour de Francia Femenino 2022 (180 x 108 mm)

* Fbl-Copa-América-mujeres-semifinal-final: Partidos de la fase final de la Copa América femenina 2022 (90 x 61 mm)

* F1-auto-Mundial: Presentación del circuito Paul Ricard del Gran Premio de Francia de Fórmula 1 el 24 de julio (135 x 95 MM9

* JO-OLY-deporte-París:

1/ Mapa con las ciudades sede de los Juegos Olímpicos de verano y los años en que se organizaron (135 x 93 mm)

2/ Los Juegos Olímpicos de verano desde 1896 (90 x 70 mm)

Disponibles:

- Ciclismo-TDF-2022-FRA (5 infografías)

pa/mar/gv