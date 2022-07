Pogacar: "Ya he gastado mucha energía pero pelearé por la crono"

Cahors (Francia), 22 jul. El esloveno Tadej Pogacar, segundo de la general del Tour de Francia, aseguró que peleará por sumar en la crono de este sábado su cuarta victoria en la ronda gala, aunque reconoció que ya ha gastado mucha energía.

"He vivido un Tour muy duro y la contrarreloj es difícil. No sé de lo que seré capaz, pero lo voy a dar todo", señaló el ciclista del UAE.

Pogacar indicó que ha hecho en dos ocasiones el reconocimiento del recorrido de mañana: "Es difícil y el firme no deja mucho rendimiento. Pero será una crono rápida, con dos pequeñas cotas al final. No espero que haya grandes sorpresas, pero nunca se sabe".

Pogacar consideró "aburrida" la primera parte de la etapa de este viernes y "más divertida al final".

El esloveno incluso trató de hacer un ataque, pero señaló que "no fue en serio que sabia que no saldría adelante".

Aseguró que no siente consecuencias de la caída que sufrió bajando un puerto este jueves: "Las dos primeras horas después de la caída me dolía, pero luego ya no. Creo que las heridas no son muy profundas y que no hay ningún músculo afectado". EFE

lmpg/jl