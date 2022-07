Perú celebra un histórico doblete de García en marcha; dominicana Paulino va por oro

La peruana Kimberly García le brindó el viernes a Perú su segundo oro en la marcha de Eugene-2022, las primeras del país suramericano en los Mundiales de atletismo, en una jornada en que la dominicana Marileidy Paulino peleará por el oro en los 400 metros.

El menú del viernes del Mundial de Eugene (Oregón, Estados Unidos), que echa el cierre el domingo, incluye esa final de los 400 metros, con un duelo entre Marileidy Paulino y la bahameña Shaunae Miller-Uibo, y la de 400 metros vallas, con la superestrella estadounidense Sydney McLaughlin.

Apenas una semana después de ganar los 20 kilómetros marcha, Kimberly García logró el viernes otro rotundo triunfo en los 35km, una distancia que se estrenaba en un Mundial.

García, de 28 años, se coronó con un tiempo de dos horas, 39 minutos y 16 segundos en un podio idéntico al de los 20 kilómetros del 15 de julio.

La polaca Katarzyna Zdzieblo (2:40:03) fue plata y la china Shijie Qieyang (2:40:37) bronce.

"Estoy muy contenta con estas medallas. La verdad, no esperábamos ganar, sí ubicarnos en un buen lugar pero a cada competencia venimos a pelear", afirmó García en la zona mixta.

La peruana se colocó en el grupo en cabeza desde el arranque. En la primera mitad del recorrido lideró la prueba junto a Zdzieblo hasta que, llegadas al ecuador, se desmarcó de la polaca y se quedó sin rivales en su fulgurante camino al segundo oro.

"Me he preparado muchísimo, trabajando muy duro para conseguir esto. Ha sido mi sueño desde muy pequeña y cumplirlo me hace estar orgullosa de mí misma", afirmó García, alentada por varios grupos de aficionados peruanos en el circuito de un kilómetro frente al estadio Autzen.

"Espero que todos los peruanos también estén orgullosos. Que se vea que Perú está también presente en el Mundial", subrayó.

- Paulino contra Miller-Uibo -

La velocista Marileidy Paulino, una de las grandes figuras del atletismo latinoamericano, está ante su gran momento para lograr su primer oro internacional en los 400 metros.

A sus 25 años, la dominicana ya tiene un oro de este Mundial en el relevo mixto 4x400 y llega a la final de los 400m individuales (19H15 locales - 02H15 GMT) con la mejor marca de la temporada (49.49 segundos en mayo).

El reto de Paulino es destronar a su gran rival, la bahameña Shaunae Miller-Uibo, quien la relegó a la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Miller-Uibo, doble campeona olímpica, también tiene cuentas pendientes en la final (19H15 locales - 02H15 GMT), ya que a su extraordinario palmarés le falta un título mundial.

Otra dominicana, Fiordaliza Cofil, también ganadora del oro con el relevo mixto 4x400, estará en la salida de la final en busca del podio en el Hayward Field.

- McLaughlin: misión récord -

A sus 22 años, McLaughlin es doble campeona olímpica (400 metros vallas y 4x400 metros) y en este Mundial ha reforzado por ahora su aura de imbatibilidad.

La final de los 400 metros vallas está programada para cerrar la jornada del viernes ya que McLaughlin, plusmarquista mundial, es una de las grandes candidatas para batir un récord mundial en Eugene.

A finales de junio, la estadounidense ya mejoró su propio récord mundial en la clasificación mundialista con un tiempo de 51.41 segundos.

"Solo necesito relajarme un poco y prepararme para el viernes. Solo quiero sentirme libre y darlo todo en la pista", dijo McLaughlin tras ser la más rápida en las semifinales del miércoles con un tiempo de 52.17.

- 4x100 m: EEUU sin Kerley -

Tras su triplete del sábado en los 100 metros, Estados Unidos es el gran favorito al oro en el relevo 4x100 metros que arranca este viernes.

El equipo local, no obstante, tendrá que sobreponerse a la baja del campeón de los 100 metros, Fred Kerley, que el miércoles anunció su abandono por un problema en un cuádriceps.

