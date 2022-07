Llegan a Madrid los jóvenes expedicionarios del programa Vuelta al Mundo

Madrid, 21 jul. Los 39 expedicionarios iberoamericanos del programa Vuelta al Mundo llegaron este jueves a Madrid para iniciar esta ruta, que los llevará por gran parte de España y Portugal en un homenaje a Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes en el 500 aniversario de la primera circunnavegación del mundo.

Los jóvenes, de 17 y 18 años, se conocieron hoy en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, que auspicia el proyecto, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional.

El recorrido, que comienza este viernes, durará 23 días, con actividades medioambientales, culturales, sociales y deportivas.

La primera vuelta al mundo de la historia (1519-1522) fue un viaje comenzado por el portugués Magallanes, en busca de una nueva ruta a la Especiería, y culminado por el marino español Juan Sebastian Elcano, ambos al servicio de Carlos I de España.

"Esto va a ser una maravilla", adelantó el participante español Juanfran, quien, entre risas, se proclamó "embajador" de su pueblo, Canena (en la provincia de Jaén, sur) e invitó a sus compañeros a conocerlo una vez terminen el recorrido.

Para este joven, uno de los puntos fuertes de la aventura es conocer personas de otros países.

"Esta gente tiene muy buena pinta de ser buenas personas, este viaje no se me va a olvidar en la vida", resaltó.

Por su lado, la salvadoreña Azul, residente en Argentina, se enteró de la convocatoria por medio de una amiga y en seguida sintió interés por el viaje.

"Cuando me confirmaron la plaza fue muy emocionante, a ratos pensaba que me la iban a dar y luego no, y cuando llegó fue mucha emoción", dijo sobre el proceso de selección, basado en el currículo académico de los aspirantes y en un trabajo sobre medioambiente o asuntos sociales.

Azul espera que este viaje le ofrezca "conocer mucha cultura y gente" y "hacer amigos y amigas".

UN GRUPO "CON MUCHA EMPATÍA"

Según el director del proyecto, Jesús Luna, el grupo tiene "mucha empatía" con los problemas sociales y medioambientales, grandes ejes del programa.

En la recepción de los participantes, Luna se encontró a jóvenes "muy emocionados" por el comienzo de la experiencia, "llenos de expectativas y con muchas ganas de participar y comunicar".

"Tenemos muy buena impresión del grupo, con intereses sobre todo por el medio ambiente; va a ser una gran aventura, parece que tienen mucha empatía, están dispuestos a ayudar, me hace mucha ilusión poder compartir con ellos este viaje, que va a ser transformador y un éxito y ellos van a ser la parte fundamental", comentó.

El programa cuenta con el apoyo del Senado español, la Secretaría General Iberoamericana, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, y la colaboración de las empresas Iberdrola, Renfe, LG y Pilot.

Las dos primeras jornadas se desarrollarán en Madrid, donde serán recibidos en el Senado, la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Ayuntamiento de la capital, y podrán visitar varios museos y jardines botánicos. El domingo viajarán a la ciudad española de Valladolid (noroeste).