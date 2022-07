La esperada serie sobre "The Lord Of The Rings" se apodera de la Comic-Con

Javier Romualdo

San Diego (EE.UU.), 22 jul. Es la ficción televisiva más cara de la historia, con un presupuesto de más de 450 millones de dólares para su primera temporada, y Amazon Studios elevó este viernes la expectación por "The Lord Of The Rings: The Rings Of The Power" con una espectacular presentación en la Comic-Con, la feria más importante del mundo del entretenimiento.

El gigante del comercio electrónico fichó a Stephen Colbert, uno de los reyes de la televisión estadounidense, para proyectar a los fanáticos de la saga las primeras imágenes de esta serie, codirigida y producida por el español J.A Bayona, que llegará a Amazon Prime Video el 2 de septiembre.

"Es una historia de esperanza y de adentrarse en la oscuridad. Esto es J.R.R. Tolkien, es ante todo una historia de pérdida", aseguró Colbert ante miles de seguidores que hicieron cola, algunos durante toda la noche, en el Centro de Convenciones de San Diego para ser los primeros en ver un aperitivo de la superproducción, ya disponible en internet.

Con un nivel técnico impresionante, cada uno de los ocho episodios que conforman esta primera temporada promete replicar una experiencia similar a las películas de la trilogía original.

Así lo aseguraron sus productores ejecutivos, Patrick McKay y J.D. Payne sobre un escenario con pantallas envolventes al que, sin embargo, no subió Bayona por estar filmando en otros proyectos.

"Hay mucha expectativa y mucha pasión entre los fans, no queríamos defraudar a nadie. Hemos trabajado cuatro años y medio en secreto en esto, planteándonos todo el rato cómo podíamos hacerlo mejor", dijo un sonriente McKay.

LA APUESTA DEFINITIVA DE AMAZON POR LA PEQUEÑA PANTALLA

Según los avances de la trama, el argumento se sitúa "miles de años antes" de los eventos narrados en "The Hobbit" y en la trilogía de "The Lord Of The Rings", sin rastro del "Anillo Único" por el que lucharon los protagonistas de Tolkien en la gran pantalla.

Un próspero reino, Númenor, y una tanda nueva de personajes (el puertorriqueño Ismael Cruz Córdova, entre ellos) serán el centro de esta nueva historia que, según sus creadores, bebe de las bases que el escritor sentó en su famosa colección de novelas.

"Es una historia humana. Imagina que te quitan tu casa, tu familia, tu trabajo y las cosas que más te importan. ¿Hasta donde llegarías para proteger todo?", aseguró Payne.

En su intento por erguirse como una de las potencias del nuevo mercado televisivo, Amazon adquirió en 2017 los derechos del universo creado por Tolkien con el compromiso de producir 50 horas de ficción.

Ahora, los directores aseguran que durante los últimos cinco años de producción y rodaje en Nueva Zelanda han tenido plena libertad creativa, y un ambicioso presupuesto de más de 450 millones de dólares, para que una de las sagas más importantes del cine salte a la pequeña pantalla de la mejor manera posible.

La serie se ha hecho omnipresente en la Comic-Con, feria en la que Marvel, DC Comics y las franquicias más taquilleras de Hollywood presentan sus novedades ante fans entusiastas que acuden anualmente a esta meca del mundo "nerd".

Meses antes, "The Lord of The Rings: The Rings Of the Power" ocupó el espacio publicitario más caro de EE.UU., la Super Bowl, para estrenar un brevísimo tráiler ante el público general.

"HOUSE OF THE DRAGON" Y MARVEL, TAMBIÉN FUERTES EN LA COMIC-CON

Los esfuerzos de Amazon Prime Video por publicitar la ficción han eclipsado el otro plato fuerte de la cita: la secuela de "Game of Thrones", que se presentará el sábado con el título "House of the Dragon" y se estrenará apenas una semana antes, el 21 de agosto en HBO,

Ante ese nivel, la única factoría que podrá hacer frente a las ficciones televisivas será la todopoderosa Marvel, que por primera vez dividirá su presentación en dos jornadas, una centrada en proyectos animados y otra en el futuro de sus series y películas. EFE

