Exjefe Tesoro insta a subir impuestos para combatir la inflación

(Bloomberg) -- El exsecretario del Tesoro Lawrence Summers dijo que Washington está renunciando a una herramienta clave para ayudar a la Reserva Federal a sofocar la inflación, e instó a los legisladores a considerar la posibilidad de subir los impuestos.

“La política fiscal marca una gran diferencia”, afirmó Summers en el programa “Wall Street Week” de Bloomberg Television con David Westin. “Lo que hay que hacer es subir los impuestos ahora mismo para eliminar parte de la demanda de la economía”.

Summers dijo que cualquier aumento de impuestos no debería destinarse a financiar nuevos desembolsos, en contraste con el paquete de aumentos de impuestos y expansión de la inversión social que el presidente Joe Biden ha solicitado al Congreso desde hace más de un año.

“Este no es el momento para nada que vaya a ser un gran nuevo programa de gastos”, dijo Summers, profesor de la Universidad de Harvard y colaborador remunerado de Bloomberg Television. También rechazó medidas “de estímulo” como continuar con la moratoria de la deuda estudiantil.

Las conversaciones destinadas a una versión reducida del programa económico de Biden se han estancado en el Capitolio, mientras que el senador demócrata Joe Manchin, de Virginia Occidental, volvió a manifestar su oposición. Manchin dijo la semana pasada que no sería “prudente” actuar ahora sobre un plan de gastos e impuestos climáticos sin ver primero otro mes de datos de inflación.

Evasión fiscal

“Ojalá pudiéramos superar esta idea económica básicamente ridícula de que los aumentos de impuestos son inflacionarios, simplemente no está bien”, dijo Summers.

Summers instó a tomar medidas para aumentar los ingresos del impuesto de sociedades, advirtiendo sobre el incumplimiento de las obligaciones de EE.UU. en el acuerdo global sobre el impuesto de sociedades que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, negoció el año pasado.

“Podemos aumentar sustancialmente los ingresos recortando las lagunas del impuesto de sociedades”, dijo Summers. “Si no lo hacemos, es probable que perdamos lo que creo que fue un gran logro de la Administración Biden”, señaló en referencia al acuerdo global.

El exjefe del Tesoro también dijo que el aumento de los impuestos a los estadounidenses de mayores ingresos ayudaría en el frente de la inflación al restringir el gasto.

“Podemos generar ingresos significativos” al “quitar parte del dinero a los evasores de impuestos de altos ingresos que luego van y gastan el dinero, y eso contribuirá a reducir la inflación”, dijo Summers.

