El nuevo PSG debe "dejar las individualidades de lado", afirma Pablo Sarabia a la AFP

El París SG, en reconstrucción, debe "dejar las individualidades de lado" y pensar en el "colectivo", explicó este viernes en una entrevista a la AFP el delantero español Pablo Sarabia, que regresa al club francés tras un año cedido en el Sporting de Lisboa, que espera jugar pese a la competencia en ataque con el trío de estrellas Messi-Neymar-Mbappé.

P: ¿Con qué ánimo regresa al PSG?

R: Ha sido una temporada muy buena en el Sporting (de Lisboa). La verdad es que he disfrutado mucho, he continuado progresando mucho como jugador y ahora mismo creo que me siento en el mejor momento de mi carrera, con mucha confianza. El año pasado conseguí el objetivo que era para mí, sentirme bien y seguir creciendo.

P: ¿Cree que puede hacerse un hueco entre tantas estrellas en ataque?

R: Como lo he dicho, estoy en el mejor momento de mi carrera, creo que me siento con mucha confianza, con mucha personalidad, hay muchos partidos al largo del año. Lo vamos a ver desde aquí hasta el Mundial, que hay muchos partidos que hay que jugar y evidentemente tenemos que estar bastantes jugadores preparados para jugar toda la temporada.

P: Llega el Mundial. ¿No es un riesgo volver a un equipo en el que hay que ganarse una plaza de titular?

R: El año pasado creo que hice muchos progresos, me sentí muy cómodo con la selección, hice un buen trabajo, tengo que seguir continuando con este trabajo y con la confianza del entrenador. Pero como lo he dicho, van a haber muchos partidos en los cuales van a haber muchas situaciones en las que voy a poder jugar, porque al final tenemos que rotar, tenemos que ser un equipo que se compone de muchos jugadores y no solo once.

P: ¿Cuáles son sus ambiciones personales y las de España en el Mundial?

R: Vamos a intentar ganar y está claro que tenemos que empezar por el primer partido. Será una competición muy bonita, en la cual van a haber muchas exigencias. Vamos a intentar ganar partido a partido para intentar hacer un buen papel y ojalá podamos ganar el Mundial.

P: ¿El hecho de que el Mundial se dispute en medio de la temporada no es un problema?

R: Es diferente. Es verdad que los Mundiales y Eurocopas eran durante el verano y ahora viene noviembre y diciembre y es una fecha diferente, pero no creo que haya preparación diferente. Yo no sé preparar una temporada en la que desde el minuto uno no me exija lo máximo, así que voy a hacer lo mismo esta temporada, desde el primer partido, voy a exigir lo máximo para poder llegar lo mejor posible al Mundial.

P: ¿Conoce al nuevo técnico Galtier? ¿Qué piensa de él?

R: Si lo conozco de su temporada en el Lille, después en el Niza. La primera impresión es buena, quiere jugar al balón. La confianza es buena y creo que es un entrenador que nos va a aportar muchas cosas buenas.

P: Existen dudas sobre si podría manejar un equipo lleno de estrella. ¿Es algo que le preocupa?

R: Somos un grupo, tenemos que construir un buen grupo, dejar las individualidades de lado, porque lo más importante es el colectivo. Creo que se demuestra cada año, los equipos que más compactos están, que más hagan cosas juntos, que estén preparados para afrontar estos malos momentos, que dentro de una temporada siempre hay, son los que al final acaban ganando, acaban teniendo títulos y esto vamos a intentar, construir un buen grupo, empezar desde la mañana, con estos hábitos, hasta acabar por los entrenamientos, por la táctica, por todo, para crear un buen ambiente y un buen grupo para ganar.

P: ¿Qué le falta al PSG para ganar una Champions tras los últimos fracasos?

R: No sé lo que le falta, pero lo que sí tengo claro es que un buen ambiente de trabajo, tener un buen grupo, tener un buen entrenador como lo tenemos, tácticamente estar todos ordenados, teniendo la misma idea de juego, es importante para ganar títulos. El objetivo está claro, queremos ganar la Champions, pero todo pasa por tener un buen grupo, tener una buena idea de juego, y de allí, ir progresando para conseguir el objetivo.

P: ¿Esta temporada puede ser la buena?

R: Vamos a intentarlo. Está claro que es el objetivo y vamos a darlo todo para poder conseguirlo.

P: La prolongación de Mbappé muestra las ambiciones del club. ¿Será la clave del PSG para brillar en la Champions?

R: Estamos muy contentos de que se haya quedado con nosotros por el jugador que es y la persona que es y creo que es un paso que nos acerca a ganarla (la Champions League), pero después hay que trabajar mucho para estar allí.

P: ¿Le sorprendió que se quede o creía que se marchaba?

R: No me sorprende. Es feliz aquí y se le nota en el día a día.

P: ¿Tras un año sin coincidir con él, ha cambiado o evolucionado?

R: No, es el mismo de siempre, él siempre es igual y lo noto feliz aquí.

P: ¿Piensa que Messi puede ser la clave para el PSG tras un año difícil?

R: Pienso que el jugador que es, todos lo vemos, es un jugador increíble. Esperamos que este lo más feliz posible para que lo demuestre y nos dé el juego que él sabe, que es muchísimo.

