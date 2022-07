Dos heridos tras un presunto ataque mapuche en la Patagonia argentina

Buenos Aires, 22 jul. Dos personas resultaron heridas tras el incendio de su cabaña en la localidad argentina de El Bolsón (provincia de Río Negro, sur del país), en un ataque atribuido a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una presunta organización armada que está relacionada con diversos actos de violencia en los últimos años.

Según el relato de una de las víctimas, Pablo Conti, dos encapuchados entraron de forma violenta en su vivienda en la madrugada del jueves y, después de sustraerle una cantidad de dinero y disparar dos veces con sus revólveres, quemaron la cabaña en la que vivía con su esposa, Alejandra, quien sufrió heridas en las manos tras el incidente.

"Cuando se estaban yendo, empezaron a rociar toda la casa con nafta y con un encendedor prendieron fuego. Me prendí fuego en toda la parte izquierda y me apagué en el piso, que estaba lleno de vidrios", aseguró Conti en diálogo con Radio 3 de la Patagonia, unas horas antes de someterse a una cirugía para tratar sus múltiples quemaduras.

Al día siguiente, Mariela, vecina de Alejandra y Pablo, se topó con un panfleto en el que se vinculaba el ataque con la RAM.

"Dando vueltas con mi perrita, porque quería encontrar un rastro, encuentro ese papel justo donde yo estaciono mi auto. Como esto había pasado en la noche, no lo había visto. Esa foto (la del panfleto) la saqué yo, no lo podía creer", aseguró este viernes Mariela en declaraciones al canal de noticias TN, sobre un panfleto que detalla diversas reivindicaciones de la organización, como la recuperación de los territorios históricamente mapuches de la Patagonia.

En ese sentido, Pablo descartó que el ataque fuese dirigido de forma particular hacia él o su esposa, puesto que llevaban un año y medio viviendo en el lugar y conocían a muy pocas personas.

"Soy de capital y vine buscando un poco de tranquilidad con mi señora, no vinimos buscando nada, estoy ahí con mi señora, tomando mate, con mis perros... Calculo que es para imponer miedo en la zona, porque a mí no me conocen", resaltó.

En los últimos meses, la provincia de Río Negro ha sido objeto de varios ataques relacionados con grupos mapuches y más concretamente con la RAM, unos hechos que la gobernadora provincial, Arabela Carreras, ha definido en diversas ocasiones como "terrorismo".

Con todo, Río Negro no es la única región patagónica afectada por este tipo de ataques: el mes pasado se produjo un incendio intencional en una delegación forestal de la Secretaría de Bosques en el paraje de El Pedregoso de la localidad de El Hoyo, en la provincia de Chubut, en donde también se encontraron panfletos de la RAM. EFE

jacb/rgm/jrh