Cientos de personas protestan en Sri Lanka contra desalojo de manifestantes

Colombo, 22 jul. Cientos de personas salieron a las calles de la capital de Sri Lanka este viernes para denunciar la expulsión a la fuerza y de madrugada de manifestantes en un edificio oficial y los intentos por desmantelar el principal campamento de las protestas.

"Hemos venido a protestar contra (el recién nombrado presidente) Ranil Wickremesinghe y su uso de los militares, esto no es lo que queríamos. Vamos a continuar nuestra protesta", dijo a Efe uno de los manifestantes, que pidió el anonimato.

Centenares de agentes de la Policía y el Ejército de Sri Lanka desocuparon en la madrugada de este viernes la Secretaría Presidencial, que quedó en sus manos el pasado 9 de julio después de una de las jornadas más intensas de las manifestaciones.

Además, las fuerzas de seguridad buscaron retirar también varias tiendas de campaña de la protesta de Galle Face, bautizada como Gota Go Gama por el objetivo cumplido de los manifestantes de echar del poder al exmandatario Gotabaya Rajapaksa y epicentro del descontento por la aguda crisis económica que azota el país.

Tras una noche de tensión, la acampada amaneció rodeada de miembros de las fuerzas de seguridad, comprobó Efe, que impidieron el acceso tanto de manifestantes como de periodistas.

"Ahora mismo no podemos salir y nadie puede venir, estamos atrapados dentro de Gota Go Gama. El Ejército llegó sobre la 1.30 de la mañana (19.30 del jueves GMT) y creo que había unos 500 o 1.000 efectivos. Vinieron y nos asaltaron, a mí me golpearon también, y otras cuarenta personas fueron heridas", dijo a Efe Manodya Jayarathna.

Wickremesinghe emitió anoche, el mismo día en que juró el cargo para reemplazar al depuesto Rajapaksa tras una votación secreta en el Parlamento, una orden a todos los miembros de las Fuerzas Armadas para que se preparen a "mantener el orden público" a partir de hoy.

El nuevo presidente dio además un ultimátum de 72 horas para abandonar las varias acampadas y evacuar los edificios oficiales tomados por los manifestantes.

La violencia de anoche contra los manifestantes pacíficos ha suscitado la condena de la oposición y de organizaciones esrilanquesas, que se une a las muestras de preocupación de la ONU y países como Estados Unidos o la Unión Europea.

El país isleño sufre desde hace meses escasez de medicamentos, alimentos y combustible, provocada en parte por el gran endeudamiento, erradas políticas gubernamentales, y el impacto de los atentados de Pascua y la pandemia en el turismo.

El pasado abril, la nación entró en impago de su deuda exterior y el nuevo Gobierno debe retomar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa de rescate urgente.

La crisis económica dio lugar a protestas por toda la isla desde finales de marzo, cuando miles de personas comenzaron a salir a las calles para pedir la dimisión de Rajapaksa, y que el pasado 9 de julio culminaron en la irrupción de las residencias oficiales de Rajapaksa y de Wickremesinghe, obligando al presidente a abandonar su cargo y el país. EFE

