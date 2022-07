Ana de la Reguera triunfa en Hollywood mientras ironiza sobre sus fracasos

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 22 jul. El día que Ana de la Reguera dejó de buscar oportunidades de trabajo y emprendió su propio proyecto, su carrera volvió a despegar. Ahora, la actriz mexicana confiesa en entrevista con Efe cómo vive entre el fracaso de su pasado con humor en "Ana, la serie" y su triunfo en la actualidad en Hollywood.

"De pronto así es la vida, cuando dices 'ok, voy a hacer mi propio proyecto ya no me importa', como la Ley de Murphy llegan todas las oportunidades", cuenta este viernes De la Reguera, quien confiesa que siete años atrás, cuando escribió esta historia, no habría imaginado nada del éxito que vive ahora con películas como "Army of the Dead" (2021) y "La purga por siempre" (2021).

En la serie, que este viernes estrena su segunda temporada por Prime Video, Ana ansía triunfar en Hollywood, pero pese a ser una actriz de renombre en México, se ve presionada por su edad, su físico y las nuevas generaciones que le están pisando los talones con millones de seguidores en redes sociales.

Mientras lidia con sus fracasos profesionales, el caos invade su vida personal pues se replantea sus intereses en el amor y sus lazos familiares.

"La premisa era (para esta nueva temporada), ¿qué pasa con el deseo cumplido?, cuando tienes tantos deseos de lograr algo, o que te den un personaje y que de pronto lo tienes y era lo peor que te podía haber pasado", adelanta la actriz nacida en Veracruz.

Ana logra obtener el personaje soñado y una vez que lo tiene una traición la llevará a odiarlo, lo que genera que la nueva temporada explore los extremos más cómicos que la actriz ha vivido en la vida real, pero desde la ficción.

"Tiene que hacer lo que sea para salirse de ese proyecto, es ver a alguien completamente frustrado y de ahí viene la comedia. Todo el mundo hemos querido renunciar, mandar todo al carajo y poder hacer lo que realmente queremos, en esos momentos de crisis es donde aprendemos más para que después venga la parte gratificante", considera De la Reguera.

TERAPIA Y APRENDIZAJE

Para la actriz, de 45 años, escribir y actuar la serie de la que ya tiene grabada su tercera y última temporada ha sido una terapia, pues confiesa que para llegar a hacer ficción su vida, con todo y las exageraciones y situaciones que nunca sucedieron, tuvo que hurgar muy hondo en sus emociones.

"Me sirvió mucho de terapia, en el cuarto de escritores ellos te hacen todas las preguntas, las más íntimas porque tienen que saber qué tienen que escribir, tanto yo como ellos. No puede haber nada que quede oculto porque se siente, tienes que realmente desmenuzar, despedazar para encontrar dónde está el meollo del asunto y son las cosas más simples", dice.

Por eso reflexiona que en la primera temporada Ana solamente quería encontrar el amor, en la segunda vivir el aprendizaje para terminar con una tercera llena de reflexiones.

ROMPER TABÚES

Si en la primera temporada Ana rompió con el tabú de la sexualidad al sentirse atraída por una mujer y experimentar con su cuerpo, o con las drogas al fumar marihuana, ahora busca explorar cómo las emociones y los problemas personales se ven reflejados incluso en la forma de ir al baño, un tema que considera "escatológico" y del que la gente se siente incómoda al hablar.

"Entra de una manera muy divertida porque Ana divide en la primera temporada al mundo entre los que cagan bien y los que cagan mal, en la segunda temporada Ana no puede ir al baño porque está frustrada, reprimida dentro del cuerpo, todo le aprieta, todo le molesta y es un tema que se va a tratar", explica.

No obstante, promete que en la última entrega, aún sin fecha de estreno, volverá a tocar temas más intensos y de debate.

Finalmente, De la Reguera confiesa que se siente un poco cansada de hablar de ella misma, por lo que no considera alargar su trabajo en este proyecto.

"La única manera de que escriba una cuarta temporada sería sobre cómo fue escribir 'Ana', todo lo que tuvo que pasar para hacer esta serie porque es muy interesante, pero también es cansado hablar de mí y de mi vida y mi familia, me gustaría poder hacer cosas diferentes", dice la actriz que también es parte de la serie "Leopard Skin". EFE

