Acciones de empresas de redes sociales caen tras advertencia de Twitter y Snap de menor gasto publicitario

22 jul (Reuters) - Las acciones de las empresas de redes sociales caían con fuerza el viernes, luego de que Twitter Inc y el propietario de Snapchat apuntaron a un recorte en el gasto en publicidad digital a medida que el crecimiento económico se debilita.

Los títulos de Pinterest Inc se desplomaban un 12,2% a las 1441 GMT, los de Meta Platforms Inc, propietaria de Facebook, caían un 5,8%, y los de Alphabet Inc , propietaria de Google y que también vende anuncios en línea, perdían un 3,2%.

A los precios actuales, Pinterest, Meta, Alphabet y Snap iban a perder colectivamente unos 36.000 millones de dólares en valor de mercado.

Twitter también atribuyó la sorpresiva caída de sus ingresos trimestrales a su actual batalla por cerrar su adquisición por parte de Elon Musk a cambio de 44.000 millones de dólares. Las acciones del sitio de micromensajería caían un 0,3%.

Los anunciantes han recortado el gasto en medio de la subida de las tasas de interés y el aumento de la inflación, ya que algunos de ellos luchan con la escasez de mano de obra y las interrupciones de la cadena de suministro, dijo Snap Inc el jueves.

"Si quieren una prueba de que las empresas están nerviosas por las perspectivas económicas, sólo tienen que ver cómo las plataformas de medios y las agencias de marketing se lamentan de un mercado publicitario más difícil", dijo Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.

Los inversores se preparan para el crecimiento más lento de los ingresos globales en la historia del sector de las redes sociales, ya que los cambios en la privacidad de Apple Inc. enturbian aún más las perspectivas.

Las acciones de Snap Inc bajaban un 36,4% y eran las más negociadas en las bolsas de Estados Unidos, ya que la compañía dijo que estaba buscando nuevas fuentes de ingresos para crecer.

Las débiles perspectivas trimestrales del propietario de Snapchat confirman los temores de que el gasto en publicidad está empeorando, dijo RBC Capital Markets en una nota.

"Desafortunadamente para Snap y el sector de la publicidad digital, creemos que hay señales de nuevos recortes en el gasto publicitario".

Meta y Alphabet reportarán sus resultados trimestrales la próxima semana, mientras que Pinterest informará sus resultados del segundo trimestre el 1 de agosto.

